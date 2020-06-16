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Taraftarın sabrı taştı! ''Tek yararın istifa etmek Ali Koç''
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor Kadıköy Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. İlk maçı 2-1 kazanan bordo-mavililer ikinci maçı da 3-1 kazanarak finale yükseldi. Sarı-lacivertliler iki maçta da rakibine yenilmekten kurtulamazken, taraftarlar maç sonunda oynanan futbol ve skora büyük tepki gösterdi. Eleştiri oklarının hedefinde ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç vardı. İşte o yorumlar...
16 Haziran 2020 Salı 23:18
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 2-1 ve 3-1'lik skorlarla mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.
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Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri Alexander Sörloth (2) ve Novak kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü Deniz Türüç'ten geldi.
23 YILLIK SERİ BOZULDU! Fenerbahçe Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu ve 23 yıldır süren yenilmezlik serisi sona erdi.
TARAFTARIN SABRI TAŞTI! Süper Lig'de alınan üst üste başarısız sonuçların ardından Fenerbahçe'de tek hedef Türkiye Kupası olarak belirlenmişti.
Tek hedefinden kopan sarı-lacivertlilerde sahadaki olumsuz tablo Fenerbahçe taraftarının sabrını taşırdı.