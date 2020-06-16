Taraftarın sabrı taştı! ''Tek yararın istifa etmek Ali Koç'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Haziran 2020, Salı
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Taraftarın sabrı taştı! ''Tek yararın istifa etmek Ali Koç''

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor Kadıköy Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. İlk maçı 2-1 kazanan bordo-mavililer ikinci maçı da 3-1 kazanarak finale yükseldi. Sarı-lacivertliler iki maçta da rakibine yenilmekten kurtulamazken, taraftarlar maç sonunda oynanan futbol ve skora büyük tepki gösterdi. Eleştiri oklarının hedefinde ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç vardı. İşte o yorumlar...
16 Haziran 2020 Salı 23:18
Taraftarın sabrı taştı! ''Tek yararın istifa etmek Ali Koç''

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 2-1 ve 3-1'lik skorlarla mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.

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Taraftarın sabrı taştı! ''Tek yararın istifa etmek Ali Koç''

Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri Alexander Sörloth (2) ve Novak kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü Deniz Türüç'ten geldi.

Taraftarın sabrı taştı! ''Tek yararın istifa etmek Ali Koç''

23 YILLIK SERİ BOZULDU!
Fenerbahçe Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu ve 23 yıldır süren yenilmezlik serisi sona erdi.

Taraftarın sabrı taştı! ''Tek yararın istifa etmek Ali Koç''

TARAFTARIN SABRI TAŞTI!
Süper Lig'de alınan üst üste başarısız sonuçların ardından Fenerbahçe'de tek hedef Türkiye Kupası olarak belirlenmişti.

Taraftarın sabrı taştı! ''Tek yararın istifa etmek Ali Koç''

Tek hedefinden kopan sarı-lacivertlilerde sahadaki olumsuz tablo Fenerbahçe taraftarının sabrını taşırdı.

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