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Taraftarın sabrı taştı! ''Tek yararın istifa etmek Ali Koç''

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor Kadıköy Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. İlk maçı 2-1 kazanan bordo-mavililer ikinci maçı da 3-1 kazanarak finale yükseldi. Sarı-lacivertliler iki maçta da rakibine yenilmekten kurtulamazken, taraftarlar maç sonunda oynanan futbol ve skora büyük tepki gösterdi. Eleştiri oklarının hedefinde ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç vardı. İşte o yorumlar...

16 Haziran 2020 Salı 23:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





