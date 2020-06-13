Rebrov rüzgarı

Sergiy Rebrov haberleri hız kesmeden devam ediyor. Ukraynalı teknik adam, Fenerbahçe ile anlaşmadığını açıklasa da Rumen basınından GSP Romania, Ferençvaroş'un yeni sezonda Rebrov'un sarı-lacivertlilerin başına geçecek olmasından dolayı boşalacak teknik direktörlük koltuğuna Boloni ile anlaştığını yazdı.