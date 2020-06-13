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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Rebrov rüzgarı

Rebrov rüzgarı

haberleri hız kesmeden devam ediyor. teknik adam, ile anlaşmadığını açıklasa da Rumen basınından Romania, Ferençvaroş'un Rebrov'un sarı-lacivertlilerin başına geçecek olmasından dolayı boşalacak teknik direktörlük koltuğuna Boloni ile anlaştığını yazdı.

Sergiy Rebrov haberleri hız kesmeden devam ediyor. teknik adam, ile anlaşmadığını açıklasa da Rumen basınından Romania, Ferençvaroş'un Rebrov'un sarı-lacivertlilerin başına geçecek olmasından dolayı boşalacak teknik direktörlük koltuğuna Boloni ile anlaştığını yazdı.

  1. 13.6.2020
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