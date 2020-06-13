Muhteşem dönüş
Ozan’ın atılmasıyla eksik kalan, Mensah’ın golüyle 1-0 geriye düşen sarı-lacivertli ekip, Muriç ve Gustavo’nun golleriyle zafer sevinci yaşadı. Fenerbahçe, Süper Ligde 7 maç sonra galibiyetle tanıştı.
Pandemi nedeniyle futbola verilen uzun ara sona ererken Fenerbahçe çıktığı ilk maçta sahadan galibiyetle ayrılarak taraftarlarını sevindirdi. Sahasında Kayserispor'u konuk eden sarı-lacivertli takım, zorlandığı maçta 3 puanla tanışmasını bildi. Fenerbahçe ilk şoku Ozan Tufan'ın kırmızı kart görmesi nedeniyle 13. dakikada yaşadı. İlk yarı golsüz tamamlanan maçın 59. dakikasında ise Mensah'ın golü geldi. ÜSTÜNE sıcağın da eklenmesiyle ev sahibi ekibin maçı çevirmesi neredeyse imkansız görünürken önce Altay sahneye çıktı. Arka arka iki net pozisyonu savuşturdu. Ardından da Muriç kazanılan penaltıyı gole çevirerek ışığı yaktı. Büyük final ise 88'de ilk yarı nefis bir şutu direkten dönen Gustavo çıktı sahneye... Yine aynı şıklıkta ve vurdu ve Fenerbahçelileri sevince boğan golü kaydetti.
ALKIŞLAR TARAFTARA
Corona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadelede 10 bini aşkın sarı-lacivertli taraftarlarının fotoğrafları tribünlerde yer aldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından kaptan Emre Belözoğlu tüm futbolcuları orta saha çizgisinde topladı ve hep birlikte tribünde fotoğraflarının yer almasını isteyen taraftarları alkışladılar.
- 13.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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