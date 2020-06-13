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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Muhteşem dönüş

Muhteşem dönüş

Ozan’ın atılmasıyla eksik kalan, Mensah’ın golüyle 1-0 geriye düşen sarı-lacivertli ekip, Muriç ve Gustavo’nun golleriyle zafer sevinci yaşadı. , 7 maç sonra galibiyetle tanıştı.

Pandemi nedeniyle futbola verilen uzun ara sona ererken çıktığı ilk maçta sahadan galibiyetle ayrılarak taraftarlarını sevindirdi. Sahasında Kayserispor'u konuk eden sarı-lacivertli takım, zorlandığı maçta 3 puanla tanışmasını bildi. Fenerbahçe ilk şoku 'ın kırmızı kart görmesi nedeniyle 13. dakikada yaşadı. İlk yarı golsüz tamamlanan maçın 59. dakikasında ise Mensah'ın golü geldi. ÜSTÜNE sıcağın da eklenmesiyle ev sahibi ekibin maçı çevirmesi neredeyse imkansız görünürken önce Altay sahneye çıktı. Arka arka iki net pozisyonu savuşturdu. Ardından da Muriç kazanılan penaltıyı gole çevirerek ışığı yaktı. Büyük final ise 88'de ilk yarı nefis bir şutu direkten dönen Gustavo çıktı sahneye... Yine aynı şıklıkta ve vurdu ve Fenerbahçelileri sevince boğan golü kaydetti.

ALKIŞLAR TARAFTARA
Corona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadelede 10 bini aşkın sarı-lacivertli taraftarlarının fotoğrafları tribünlerde yer aldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından kaptan Emre Belözoğlu tüm futbolcuları orta saha çizgisinde topladı ve hep birlikte tribünde fotoğraflarının yer almasını isteyen taraftarları alkışladılar.

  1. 13.6.2020
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