Fenerbahçe'den flaş açıklama! "Hazırlık maçı..."
Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bir son dakika açıklaması yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada sarı-lacivertlilerin seyircisiz tribünlere ve saha zeminini dene amaçlı hazırlık maçı yapacağı bilgisine yer verildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe, seyircisiz tribünlere uyum sağlama ve saha zeminini deneme amacıyla idman ve hazırlık maçı yapacak.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, bu akşam saat 18.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde seyircisiz tribünlere uyum sağlama ve saha zeminini deneme amacıyla kısa bir çalışma ve ardından sarı ve lacivert takım olarak hazırlık maçı yapacaktır" ifadelerine yer verildi.
- 07.06.2020
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