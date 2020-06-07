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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Fenerbahçe'den ada çıkarması! O ismi istiyorlar
Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran kulüpler, gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı. Bu sezon şampiyonluk yarışından uzaklaşan ekiplerden olan Beşiktaş ve Fenerbahçe de gözünü önümüzdeki sezona dikerken, transferde bir kez daha karşı karşıya geldiler. İşte yaşanan transfer savaşının detayları. Son dakika transfer haberleri...
7 Haziran 2020 Pazar 10:06
Güncelleme: 07.06.2020 10:14
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Corona virüsü tedbirleri kapsamında ilk 26 haftası oynanan Süper Lig'e uzun bir süre ara verilmişti. Verilen bu arada kadro şekillendirme çalışmalarını hızlandıran kulüpler, sakat isimlerin iyileşmesi, teknik taktik anlamda yapılan iyileştirmeler sonrası transferde de gaza bastı.
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Özellikle Süper Lig'in 4 büyük kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor bu arayı adeta transfer dönemi açılmışcasına değerlendirirken, birçok isimle temaslarını sıklaştırdı.
Dev kulüpler bazı isimler için karşı karşıya gelmeye devam ederken, bu kez Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor...
Sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, iyi bir start verse de özellikle sezonun ikinci yarısındaki mücadelelerde büyük kayıplar yaşadı. Zor süreçlerden geçen sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'a karşı Kadıköy'deki yenilmez serisini kaybederken şampiyonluk yarışından da oldukça uzaklaştı.
Teknik direktör Ersun Yanal ile de yollarını ayıran sarı kanarya gözünü önümüzdeki sezona dikerken, gelecek sezonun kadro mühendisliğini şimdiden yapmaya başladı.