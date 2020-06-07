Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş ve Fenerbahçe'den ada çıkarması! O ismi istiyorlar

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran kulüpler, gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı. Bu sezon şampiyonluk yarışından uzaklaşan ekiplerden olan Beşiktaş ve Fenerbahçe de gözünü önümüzdeki sezona dikerken, transferde bir kez daha karşı karşıya geldiler. İşte yaşanan transfer savaşının detayları. Son dakika transfer haberleri...