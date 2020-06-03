Sarı-lacivert nikah

Bursa'nın İznik ilçesinde bir Fenerbahçeli çift fanatikliğini nikah masasına taşıdı. Gizem Çakır (22) ile İsmail Avşar (28), taraftarı oldukları Fenerbahçe formasıyla nikah masasına oturdu. 1 Haziran'da nikah masasına oturan genç çift, nikah memuru Önder Üncü'ye ve şahitlere de Fenerbahçe forması giydirdi.