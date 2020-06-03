Sarı-lacivert nikah
Bursa'nın İznik ilçesinde bir Fenerbahçeli çift fanatikliğini nikah masasına taşıdı.
Bursa'nın İznik ilçesinde bir Fenerbahçeli çift fanatikliğini nikah masasına taşıdı. Gizem Çakır (22) ile İsmail Avşar (28), taraftarı oldukları Fenerbahçe formasıyla nikah masasına oturdu. 1 Haziran'da nikah masasına oturan genç çift, nikah memuru Önder Üncü'ye ve şahitlere de Fenerbahçe forması giydirdi.
- 3.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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