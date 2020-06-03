Sarı-lacivert nikah - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
03 Haziran 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Sarı-lacivert nikah

Sarı-lacivert nikah

Sarı-lacivert nikah

'nın İznik ilçesinde bir Fenerbahçeli çift fanatikliğini nikah masasına taşıdı.

'nın İznik ilçesinde bir Fenerbahçeli çift fanatikliğini nikah masasına taşıdı. Gizem Çakır (22) ile İsmail Avşar (28), taraftarı oldukları formasıyla nikah masasına oturdu. 1 Haziran'da nikah masasına oturan genç çift, nikah memuru Önder Üncü'ye ve şahitlere de Fenerbahçe forması giydirdi.

  1. 3.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sarı-lacivert nikah haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA