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21 Mayıs 2020, Perşembe
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lig hazırlıklarına devam etti!

Fenerbahçe lig hazırlıklarına devam etti!

, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada, hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. 12 Haziran'da yeniden başlayacak lig için hazırlanan sarı-lacivertliler, antrenmanda dörderli ve beşerli gruplar halinde çalıştı.

Futbol Takımı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe 'nde gerçekleştirilen antrenman, dörderli ve beşerli gruplar halinde dinamik ısınmaya yönelik koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, bitiricilik çalışmasıyla tamamlandı.



  1. 21.05.2020
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