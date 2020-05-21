Fenerbahçe lig hazırlıklarına devam etti!
Fenerbahçe, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada, hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. 12 Haziran'da yeniden başlayacak lig için hazırlanan sarı-lacivertliler, antrenmanda dörderli ve beşerli gruplar halinde çalıştı.
Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dörderli ve beşerli gruplar halinde dinamik ısınmaya yönelik koordinasyon hareketleriyle başladı.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, bitiricilik çalışmasıyla tamamlandı.
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