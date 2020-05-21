Sezon içerisinde yollarını ayırdığı Ersun Yanal'ın yerini henüz dolduramayan Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarına devam ediyor. Fransız basınından sarı-lacivertli takımla ilgili flaş bir iddia geldi. İşte Fenerbahçe'yi reddettiği öne sürülen o teknik adam ve detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)