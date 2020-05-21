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21 Mayıs 2020, Perşembe
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Fransızlar yazdı! Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Sezon içerisinde yollarını ayırdığı Ersun Yanal'ın yerini henüz dolduramayan Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarına devam ediyor. Fransız basınından sarı-lacivertli takımla ilgili flaş bir iddia geldi. İşte Fenerbahçe'yi reddettiği öne sürülen o teknik adam ve detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

21 Mayıs 2020 Perşembe 12:22 Güncelleme: 21.05.2020 12:30
Fransızlar yazdı! Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Sezona iyi başlamasına rağmen alınan istikrarsız sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, gelecek sezon için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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Fransızlar yazdı! Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Takımın tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlük koltuğuna oturmasına kesin gözüyle bakılırken, teknik direktörlük için ise bazı adayların ismi geçiyor.

Fransızlar yazdı! Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Bu isimlerden en muhtemel olanı Erol Bulut olarak gözükürken, listede yabancı antrenörler de var.

Fransızlar yazdı! Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Fenerbahçe'nin gündemini en çok meşgul eden yabancı teknik direktör olarak Hırvat Nenad Bjelica ön plana çıkmıştı. Fransız basınından ise sürpriz bir iddia geldi.

Fransızlar yazdı! Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

20 Minute adlı sitede yer alan haberde, Fransa Ligue 1 takımlarından Bordeaux'yu çalıştıran Portekizli teknik direktör Paulo Sousa'nın bir Türk kulübünü reddettiği öne sürüldü.

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