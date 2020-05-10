Transferi duyurdular! "Fenerbahçe Mirallas'a resmi teklifini yaptı"

Fenerbahçe transferde vites yükseltti... Yunan basınında yer alan bilgilere göre sarı lacivertlilerin, son olarak Belçika ekibi Royal Antwerp'te forma giyen Milli yıldız Kevin Mirallas'a resmi teklifini yaptığı açıklandı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde;

"Fenerbahçe Mirallas'a bir teklifte bulundu.

Türk yetkililer, Olimpiakos'un eski oyuncusu Kevin Mirallas'a resmi teklifini yaptı.

Fenerbahçe, Kevin Mirallas'ı satın almak için elinden geleni yapıyor. 32 yaşındaki hücumcu, bir kaç gün önce Antwerp'ten ayrıldı ve serbest kaldı. Fenerbahçe, Olimpiakos'un da oyuncuya ilgisinin olduğunu biliyordu ve erken davrandı."