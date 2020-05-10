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10 Mayıs 2020, Pazar
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Transferi duyurdular! " Mirallas'a resmi teklifini yaptı"

Transferi duyurdular! "Fenerbahçe Mirallas'a resmi teklifini yaptı"

'de son dakika gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun çalışmalarına başlayan sarı lacivertlilerin, geçtiğimiz günlerde Antwerp ile olan sözleşmesini sonlandıran 'a resmi teklifini yaptığı açıklandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

transferde vites yükseltti... Yunan basınında yer alan bilgilere göre sarı lacivertlilerin, son olarak Belçika ekibi Royal Antwerp'te forma giyen Milli yıldız 'a resmi teklifini yaptığı açıklandı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgiler şu şekilde;

"Fenerbahçe Mirallas'a bir teklifte bulundu.

Türk yetkililer, Olimpiakos'un eski oyuncusu Kevin Mirallas'a resmi teklifini yaptı.

Fenerbahçe, Kevin Mirallas'ı satın almak için elinden geleni yapıyor. 32 yaşındaki hücumcu, bir kaç gün önce Antwerp'ten ayrıldı ve serbest kaldı. Fenerbahçe, Olimpiakos'un da oyuncuya ilgisinin olduğunu biliyordu ve erken davrandı."

  1. 10.05.2020
  2. Güncelleme: 10.05.2020 13:52
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