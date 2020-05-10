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Dev proje ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye tam 59 transfer...

Fenerbahçe'nin dev projesi belli oldu... Geleceğin takımını kurarak 'öze dönüş' projesini hayata geçirmek isteyen Kanarya'nın şimdiye dek yaptığı icraatlar belli oldu. Özellikle Almanya'dan ve Türkiye'den özel bulunan scoutların bu konuda büyük başarısı olduğuna dikkat çekilirken, tüm detaylar da ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'nin o dev projesi ve yaşananlar...

10 Mayıs 2020 Pazar 10:20 Güncelleme: 10.05.2020 11:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





