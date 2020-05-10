Dev proje ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye tam 59 transfer... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Galeri Dev proje ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye tam 59 transfer...

Dev proje ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye tam 59 transfer...

Fenerbahçe'nin dev projesi belli oldu... Geleceğin takımını kurarak 'öze dönüş' projesini hayata geçirmek isteyen Kanarya'nın şimdiye dek yaptığı icraatlar belli oldu. Özellikle Almanya'dan ve Türkiye'den özel bulunan scoutların bu konuda büyük başarısı olduğuna dikkat çekilirken, tüm detaylar da ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'nin o dev projesi ve yaşananlar...
10 Mayıs 2020 Pazar 10:20 Güncelleme: 10.05.2020 11:33
Dev proje ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye tam 59 transfer...

Yıllardır altyapılarından futbolcu çıkmamasıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Fenerbahçe, son 1.5 yılda Dereağzı Tesisleri'nde yaptığı devrim niteliğindeki hamlelerle geleceğin projesini hayata sokmayı başardı. Coronavirüsü (koronavirüs) sonrası tüm kulüpler öze dönüş planları yaparken, sarı lacivertliler adeta geleceği gördü.

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Dev proje ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye tam 59 transfer...

Almanya'dan Serdar Dayat'ı altyapı koordinatörlüğüne, Altınordu'dan Serhat Pekmezci'yi de altyapı scout sorumluluğuna getiren Fenerbahçe Yönetimi son 1.5 yılda Türkiye'yi tarayarak belirlediği 11-18 yaş gurubu arasındaki 120 çocuk içinden 59'unu transfer ederek geleceğin tohumlarını ekti. 3-5 yıl içinde bu çocuklar içinden çok sayıda oyuncunun A takıma çıkması için her türlü çaba gösteriliyor.

Dev proje ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye tam 59 transfer...

TEKNİK, GÜÇLÜ FİZİK VE ZEKA

Almanya'daki benzerleri gibi 7 kişilik scout ekibiyle Türkiye'deki bütün kulüplerin altyapılarını adeta yakın markaja alıp adım adım takip eden Fenerbahçe kurduğu sistem ve ağla adeta uçan kuştan haberdar oluyor.

Dev proje ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye tam 59 transfer...

Oyuncu seçerken öncelikle teknik beceriyi ön plana alan altyapı scout ekipleri daha sonra çocuğun aile yapısı, ders başarısı ve fiziki gelişme yatkınlığına bakıyor. Bunun ardından da önemli bir eleme süreceği devreye giriyor. 6 aşamadan oluşan bu süzgeç şu şekilde işiyor: 6 aşamayı geçen, takıma katılabiliyor...

Dev proje ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye tam 59 transfer...

Scout ekibi oyuncuyu seçiyor.

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