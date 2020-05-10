Dev proje ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye tam 59 transfer...
Yıllardır altyapılarından futbolcu çıkmamasıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Fenerbahçe, son 1.5 yılda Dereağzı Tesisleri'nde yaptığı devrim niteliğindeki hamlelerle geleceğin projesini hayata sokmayı başardı. Coronavirüsü (koronavirüs) sonrası tüm kulüpler öze dönüş planları yaparken, sarı lacivertliler adeta geleceği gördü.
Almanya'dan Serdar Dayat'ı altyapı koordinatörlüğüne, Altınordu'dan Serhat Pekmezci'yi de altyapı scout sorumluluğuna getiren Fenerbahçe Yönetimi son 1.5 yılda Türkiye'yi tarayarak belirlediği 11-18 yaş gurubu arasındaki 120 çocuk içinden 59'unu transfer ederek geleceğin tohumlarını ekti. 3-5 yıl içinde bu çocuklar içinden çok sayıda oyuncunun A takıma çıkması için her türlü çaba gösteriliyor.
Oyuncu seçerken öncelikle teknik beceriyi ön plana alan altyapı scout ekipleri daha sonra çocuğun aile yapısı, ders başarısı ve fiziki gelişme yatkınlığına bakıyor. Bunun ardından da önemli bir eleme süreceği devreye giriyor. 6 aşamadan oluşan bu süzgeç şu şekilde işiyor: 6 aşamayı geçen, takıma katılabiliyor...