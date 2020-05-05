Fenerbahçe idmanında ilginç kare! Corona virüsü...

Fenerbahçe, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde çalışmalarını Can Bartu Tesislerimizde sürdürdü.

4'erli gruplar halinde tesislere gelen futbolcular, sosyal mesafe kuralına uygun olarak antrenmanlarını yaptı. Oyuncular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanda dayanıklılık parkurunda top sürme ve bitiricilik çalışmaları yaptı.

Antrenman öncesi oyunculara ve Can Bartu Tesisleri'ndeki görevli personele Corona virüsü testi PCR yapıldı. O anlardan paylaşılan fotoğraflar dikkat çekti.

İşte o anlar...