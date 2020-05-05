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05 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe idmanında ilginç kare! Corona virüsü...

Fenerbahçe idmanında ilginç kare! virüsü...

Fenerbahçe idmanında ilginç kare! Corona virüsü...

virüsü tedbirleri gözetilerek idmanlarına başlayan Fenerbahçe çalışmalarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman öncesi oyunculara ve görevli personele Covid-19 testi yapıldı. İşte o anlar...

Fenerbahçe, yeni tip virüsü (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde çalışmalarını Can Bartu Tesislerimizde sürdürdü.

4'erli gruplar halinde tesislere gelen futbolcular, sosyal mesafe kuralına uygun olarak antrenmanlarını yaptı. Oyuncular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları idmanda dayanıklılık parkurunda top sürme ve bitiricilik çalışmaları yaptı.

Antrenman öncesi oyunculara ve Can Bartu Tesisleri'ndeki görevli personele Corona virüsü testi PCR yapıldı. O anlardan paylaşılan fotoğraflar dikkat çekti.

İşte o anlar...

  1. 05.05.2020
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