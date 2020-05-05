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05 Mayıs 2020, Salı
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Önce test sonra idman

Önce test sonra idman

Aslan'da çalışmaların 'ta başlaması planlanırken as takımdaki futbolculara ve teknik ekibe 2 gün öncesinden koronavirüs testi yapılacak.

Aslan'da çalışmaların 'ta başlaması planlanırken as takımdaki futbolculara ve teknik ekibe 2 gün öncesinden koronavirüs testi yapılacak. Sarı-kırmızılıların ve gibi yerlerden birinde kamp bölgesi aradığı öğrenildi. Özel bir izinle Ramazan Bayramı'na kadar ayarlanan bölgeye geçilmesi bekleniyor.

  1. 5.5.2020
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