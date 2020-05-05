Önce test sonra idman

Aslan'da çalışmaların 12 Mayıs'ta başlaması planlanırken as takımdaki futbolculara ve teknik ekibe 2 gün öncesinden koronavirüs testi yapılacak. Sarı-kırmızılıların Bolu ve Erzurum gibi yerlerden birinde kamp bölgesi aradığı öğrenildi. Özel bir izinle Ramazan Bayramı'na kadar ayarlanan bölgeye geçilmesi bekleniyor.