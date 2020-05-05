Jimmy Durmaz: Terim benden memnun
Sarı-kırmızılılara sezon başı gelen Jimmy Durmaz, İsveç basınına konuştu.
Sarı-kırmızılılara sezon başı gelen Jimmy Durmaz, İsveç basınına konuştu. 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu söyleyen 31 yaşındaki futbolcu, ayrılmayı düşünmediğini belirtti. Evde karantinaya giren Jimmy, "Kulüp tüm takıma gerekli desteği verdi. Bisiklet, ağırlık, koşu bandı var. Spor yapmaya devam ediyorum. Fiziksel olarak oldukça iyiyim. Ancak futbol idmanı yapmayı özledim. Bir an önce futbola tekrar başlamak için gerekli şartların oluşmasını diliyorum" dedi. Ailesini çok özlediğini dile getiren İsveçli yıldız köpekleriyle vakit geçirdiğini söylerken, "Fatih Terim, katkımdan dolayı memnun ancak takım çok iyi gittiğinden süre almak zorlaştı. Benim böyle devam etmemi istiyor, onunla birlikte çalışmak gerçekten çok güzel" dedi.
- 5.5.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Jimmy Durmaz: Terim benden memnun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.