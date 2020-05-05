Mariano’ya yeni kontrat
Yönetimin devre arasında gözden çıkarttığı fakat kulüp bulamayınca son anda takımda kalan Mariano'ya yüzde 50 civarı indirimli 1 yıllık yeni sözleşme önerecek.
Yönetimin devre arasında gözden çıkarttığı fakat kulüp bulamayınca son anda takımda kalan Mariano'ya yüzde 50 civarı indirimli 1 yıllık yeni sözleşme önerecek. Yıllık 2.3 milyon euro kazanan 33 yaşındaki Brezilyalı yıldıza 1.15 milyon euro önerilecek. Eğer kabul ederse 1 yıl daha takımda kalabilecek.
TEK BONUSU OLACAK
Mariano'nun yeni sözleşmesinde sadece 150 bin euro'luk şampiyonluk primi olacağı kaydedildi. Brezilyalı'nın şu anki kontratında 5 bin euro'luk puan primi ile şampiyonluk halinde kazandığı primlere ek yüzde 25 daha bonus ödeniyor.
- 5.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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