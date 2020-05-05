Mariano’ya yeni kontrat

Yönetimin devre arasında gözden çıkarttığı fakat kulüp bulamayınca son anda takımda kalan Mariano'ya yüzde 50 civarı indirimli 1 yıllık yeni sözleşme önerecek. Yıllık 2.3 milyon euro kazanan 33 yaşındaki Brezilyalı yıldıza 1.15 milyon euro önerilecek. Eğer kabul ederse 1 yıl daha takımda kalabilecek.

TEK BONUSU OLACAK

Mariano'nun yeni sözleşmesinde sadece 150 bin euro'luk şampiyonluk primi olacağı kaydedildi. Brezilyalı'nın şu anki kontratında 5 bin euro'luk puan primi ile şampiyonluk halinde kazandığı primlere ek yüzde 25 daha bonus ödeniyor.