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05 Mayıs 2020, Salı
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’ya yeni kontrat

Mariano’ya yeni kontrat

Yönetimin devre arasında gözden çıkarttığı fakat kulüp bulamayınca son anda takımda kalan 'ya yüzde 50 civarı indirimli 1 yıllık yeni sözleşme önerecek.

Yönetimin devre arasında gözden çıkarttığı fakat kulüp bulamayınca son anda takımda kalan 'ya yüzde 50 civarı indirimli 1 yıllık yeni sözleşme önerecek. Yıllık 2.3 milyon euro kazanan 33 yaşındaki yıldıza 1.15 milyon euro önerilecek. Eğer kabul ederse 1 yıl daha takımda kalabilecek.

TEK BONUSU OLACAK

Mariano'nun yeni sözleşmesinde sadece 150 bin euro'luk şampiyonluk primi olacağı kaydedildi. Brezilyalı'nın şu anki kontratında 5 bin euro'luk puan primi ile şampiyonluk halinde kazandığı primlere ek yüzde 25 daha bonus ödeniyor.

  1. 5.5.2020
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