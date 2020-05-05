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05 Mayıs 2020, Salı
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Cimbom’a Yunan solak

Cimbom’a Yunan solak

 basını, Olimpiakos'un sol beki 'in 'ın istediğini iddia etti.

basını, Olimpiakos'un sol beki 'in 'ın istediğini iddia etti. 23 yaşında, 179 boyundaki futbolcunun İnter, , Lazio, Torino ve 'nın da takibinde olduğu duyuruldu. Bu sezon Yunan ekibinde 37 maça çıkarak istikrarlı bir görüntü çizen Konstantinos Tsimikas'ın 2022 yılına kadar sözleşmesi var.

  1. 5.5.2020
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