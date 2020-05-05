Cimbom’a Yunan solak

İtalya basını, Olimpiakos'un sol beki Konstantinos Tsimikas'in Galatasaray'ın istediğini iddia etti. 23 yaşında, 179 boyundaki futbolcunun İnter, Napoli, Lazio, Torino ve Lokomotiv Moskova'nın da takibinde olduğu duyuruldu. Bu sezon Yunan ekibinde 37 maça çıkarak istikrarlı bir görüntü çizen Konstantinos Tsimikas'ın 2022 yılına kadar sözleşmesi var.