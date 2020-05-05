Cimbom’a Yunan solak
İtalya basını, Olimpiakos'un sol beki Konstantinos Tsimikas'in Galatasaray'ın istediğini iddia etti.
İtalya basını, Olimpiakos'un sol beki Konstantinos Tsimikas'in Galatasaray'ın istediğini iddia etti. 23 yaşında, 179 boyundaki futbolcunun İnter, Napoli, Lazio, Torino ve Lokomotiv Moskova'nın da takibinde olduğu duyuruldu. Bu sezon Yunan ekibinde 37 maça çıkarak istikrarlı bir görüntü çizen Konstantinos Tsimikas'ın 2022 yılına kadar sözleşmesi var.
- 5.5.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Cimbom’a Yunan solak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.