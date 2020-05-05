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05 Mayıs 2020, Salı
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Omar beğenilmedi

Omar beğenilmedi

 Terim'in menajerler tarafından önüne getirilen 'yi istemediği öğrenildi.

Terim'in menajerler tarafından önüne getirilen 'yi istemediği öğrenildi. 28 yaşındaki Norveç doğumlu sağ bekin bu sezon 38 maç yapmasına rağmen 1 asist dahi yapamamasının 'ret' kararında etkili olduğu kaydedildi. Yunan ekibi Olimpiakos ile kontratı sezon sonu bitecek olan Omar'ın bonservisini eline alması bekleniyor.

  1. 5.5.2020
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