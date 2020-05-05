Omar beğenilmedi
Fatih Terim'in menajerler tarafından önüne getirilen Omar Elabdellaoui'yi istemediği öğrenildi.
Fatih Terim'in menajerler tarafından önüne getirilen Omar Elabdellaoui'yi istemediği öğrenildi. 28 yaşındaki Norveç doğumlu sağ bekin bu sezon 38 maç yapmasına rağmen 1 asist dahi yapamamasının 'ret' kararında etkili olduğu kaydedildi. Yunan ekibi Olimpiakos ile kontratı sezon sonu bitecek olan Omar'ın bonservisini eline alması bekleniyor.
- 5.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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