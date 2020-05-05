Omar beğenilmedi

Fatih Terim'in menajerler tarafından önüne getirilen Omar Elabdellaoui'yi istemediği öğrenildi. 28 yaşındaki Norveç doğumlu sağ bekin bu sezon 38 maç yapmasına rağmen 1 asist dahi yapamamasının 'ret' kararında etkili olduğu kaydedildi. Yunan ekibi Olimpiakos ile kontratı sezon sonu bitecek olan Omar'ın bonservisini eline alması bekleniyor.