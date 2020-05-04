Galatasaray'da Diagne gerçeği ortaya çıktı! Teklif...
Galatasaray'da son dakika Mbaye Diagne gelişmesi... Sarı kırmızılıların geçtiğimiz sezon 13 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı golcü futbolcu için senego.com adlı internet sitesi önemli bir habere imza attı. İşte o gelişme ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'da Mbaye Diagne konusu güç geçtikçe daha da karmaşık bir hal alıyor. Sarı kırmızılıların geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'dan kadrosuna dahil ettiği forvet, sezon başında Belçika temsilcisi Club Brugge'a kiralanmıştı. Belçika'da da dikiş tutturamayan futbolcu için ülkesinde önemli bir haber yayınlandı.
Senego.com adlı internet sitesinin konu ile ilgili yaptığı haber şu şekilde;
"Galatasaray'da Mbaye Diagne bilmecesi...
Galatasaray, Mbaye Diagne ile beraber büyük bir bilmecenin ortasında. Türk kulübü, Senegalli forvetten kurtulmayı umuyordu ancak beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Çünkü oyuncuya hiç bir kulüp teklif yapmıyor.
GALATASARAY İÇİN BÜYÜK KAYIP
Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bedelle satın alınan Mbaye Diagne'yi daha düşük bir fiyata satmaya razı olan sarı kırmılı kulüp, beklediği teklifi bulamadı. Oyuncudan kurtulmak isteyen Türk kulübünün kapısını kimse çalmadı. Diagne, Galatasaray'da kalmaya karar verdi. Bu, Türk kulübü için büyük bir kayıp gibi görünüyor.
ALICISI YOK
Gelinen noktada Diagne, Kasımpaşa'daki performansından çok uzak. Basında çıkan haberlere göre Galatasaray, Diagne'yi 5 milyon euroya satmaya onay verdi. Senegalli futbolcunun davranışsal sorunları, buradaki en büyük etmen olarak gözüküyor."
- 04.05.2020
- Güncelleme: 04.05.2020 16:54
- Galatasaray'da Diagne gerçeği ortaya çıktı! Teklif...
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da Diagne gerçeği ortaya çıktı! Teklif... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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