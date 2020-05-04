Galatasaray'da Diagne gerçeği ortaya çıktı! Teklif...

Galatasaray'da Mbaye Diagne konusu güç geçtikçe daha da karmaşık bir hal alıyor. Sarı kırmızılıların geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'dan kadrosuna dahil ettiği forvet, sezon başında Belçika temsilcisi Club Brugge'a kiralanmıştı. Belçika'da da dikiş tutturamayan futbolcu için ülkesinde önemli bir haber yayınlandı.

Senego.com adlı internet sitesinin konu ile ilgili yaptığı haber şu şekilde;

"Galatasaray'da Mbaye Diagne bilmecesi...

Galatasaray, Mbaye Diagne ile beraber büyük bir bilmecenin ortasında. Türk kulübü, Senegalli forvetten kurtulmayı umuyordu ancak beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Çünkü oyuncuya hiç bir kulüp teklif yapmıyor.

GALATASARAY İÇİN BÜYÜK KAYIP

Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bedelle satın alınan Mbaye Diagne'yi daha düşük bir fiyata satmaya razı olan sarı kırmılı kulüp, beklediği teklifi bulamadı. Oyuncudan kurtulmak isteyen Türk kulübünün kapısını kimse çalmadı. Diagne, Galatasaray'da kalmaya karar verdi. Bu, Türk kulübü için büyük bir kayıp gibi görünüyor.

ALICISI YOK

Gelinen noktada Diagne, Kasımpaşa'daki performansından çok uzak. Basında çıkan haberlere göre Galatasaray, Diagne'yi 5 milyon euroya satmaya onay verdi. Senegalli futbolcunun davranışsal sorunları, buradaki en büyük etmen olarak gözüküyor."