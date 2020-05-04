Fatih Terim Galatasaray idmanında yok! Nedeni...

Galatasaray'da sürpriz gelişme... Sarı kırmızılılar, corona virüsü (koronavirüsü) ardından yeniden antrenman yapmaya hazırlanırken, sürpriz bir gelişme ile karşı karşıya kaldı.

İtalyan medyasının okuyucuların aktardığı bilgilere göre Fatih Terim, karantina süresi boyunca Galatasaray idmanında yer alamayacak.

Haberin detayları okuyuculara şu şekilde verildi;

"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 65 yaşında, antrenmanlara katılamayacak.

Türk hükumeti kurallarınca, Fatih Terim şimdilik Galatasaray antrenmanlarında çalışamayacak.

Fatih Terim'in 65 yaşında olmasından dolayı, corona virüsü (koronavirüs) pandemisinde bir risk grubu üyesi olarak kabul ediliyor.

"SADECE ÖZEL İZİNLE"

Fatih Terim, sadece olağanüstü hal durumunun (karantina) iptalinde da ya özel bir izinle antrenmanlara katılabilecek."