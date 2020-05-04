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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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idmanında yok! Nedeni...

Fatih Terim Galatasaray idmanında yok! Nedeni...

'da sürpriz gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü)  nedeniyle Süper Lig'e verilen aranın ardından yeniden top başı yapmaya başlayacak sarı kırmızılıların karşısına büyük bir engel çıktı. Buna göre Fatih Terim, Florya'da yapılacak idmanda yer alamayacak! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'da sürpriz gelişme... Sarı kırmızılılar, corona virüsü (koronavirüsü) ardından yeniden antrenman yapmaya hazırlanırken, sürpriz bir gelişme ile karşı karşıya kaldı.

İtalyan medyasının okuyucuların aktardığı bilgilere göre , karantina süresi boyunca Galatasaray idmanında yer alamayacak.

Haberin detayları okuyuculara şu şekilde verildi;

"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 65 yaşında, antrenmanlara katılamayacak.

Türk hükumeti kurallarınca, Fatih Terim şimdilik Galatasaray antrenmanlarında çalışamayacak.

Fatih Terim'in 65 yaşında olmasından dolayı, corona virüsü () pandemisinde bir risk grubu üyesi olarak kabul ediliyor.

"SADECE ÖZEL İZİNLE"

Fatih Terim, sadece olağanüstü hal durumunun (karantina) iptalinde da ya özel bir izinle antrenmanlara katılabilecek."

  1. 04.05.2020
  2. Güncelleme: 04.05.2020 15:12
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