Ve Ryan Babel konuştu! 'Galatasaray'a geri mi gönüyor?'
Galatasaray'da gösterdiği performansla beklentilerin çok altında kalan Ryan Babel, Ajax'a kiralık olarak gönderilmişti. Sezon sonunda Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği merak edilen Hollandalı yıldız oyuncu ülkesinin basınına yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Babel'in o açıklamaları...
4 Mayıs 2020 Pazartesi 12:10
Güncelleme: 04.05.2020 12:10
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Daha önce Türkiye'de Beşiktaş forması da giymiş olan ve siyah-beyazlı ekipten Fulham'a transfer olan Hollandalı futbolcu Ryan Babel İngiltere macerasının ardından tekrar Türkiye'ye bu kez Galatasaray'a transfer olmuştu.
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Sarı-kırmızılıların bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu Galatasaray'da beklentilerin çok altında kalarak sezon sonunda kiralık olarak ülkesinin ekiplerinden Ajax'a gönderilmişti.
Sezon sonunda Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyan Babel, Hollanda basınından De Telegraaf'a açıklamalarda bulundu.
Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu hatırlatan 33 yaşındaki futbolcu, "Ajax ile kiralık sözleşmem sona erdiğinde Galatasaray'a geri döneceğim..."
"Ayrıca, 2021 yazında düzenlenecek EURO 2020'de formda giymek ve kadroda olmak istiyorum. Turnuvada yer alabilmek için sürekli oynamam gerekiyor. Galatasaray'da ne kadar değerli olduğumu göstereceğim."