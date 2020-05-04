Fatih Terim oyuncuları için özel maske istedi! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Terim'den özel talep! 4 Premier Lig kulübü...

oyuncuları için özel maske istedi!

Fatih Terim oyuncuları için özel maske istedi!

'da corona virüsü nedeniyle askıya alınan idmanlara 12 Mayıs'ta başlanması planlanırken, teknik direktör 'in oyuncuları için özel maske talebinde bulunduğu öğrenildi.

'da bir süre önce gördüğü corona virüsü tedavisinin ardından sağlığına kavuşan teknik direktör 'in, futbolcular için özel bir talepte bulunduğu ortaya çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre teknik patron Fatih Terim'in, idmanlar başladığında oyuncularının 4 kulübünün yaptığı gibi sporcular için özel olarak tasarlanmış N95 maskeleri kullanmasını istediği bildirildi.

Sarı-kırmızılı takım 12 Mayıs'ta 5'erli gruplar halinde Florya'da çalışmalara başlayacak. Bu idmanda Fatih Terim takımın başında yer almayacak. 15 Mart'ta oynanan maçının ardından evlerine kapanan sarı-kırmızılılar bireysel idmanlarla formlarını korumaya çalışıyorlardı.

haberin devamı

  1. 04.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fatih Terim oyuncuları için özel maske istedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA