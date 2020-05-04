Fatih Terim oyuncuları için özel maske istedi!
Galatasaray'da corona virüsü nedeniyle askıya alınan idmanlara 12 Mayıs'ta başlanması planlanırken, teknik direktör Fatih Terim'in oyuncuları için özel maske talebinde bulunduğu öğrenildi.
Galatasaray'da bir süre önce gördüğü corona virüsü tedavisinin ardından sağlığına kavuşan teknik direktör Fatih Terim'in, futbolcular için özel bir talepte bulunduğu ortaya çıktı.
Takvim'de yer alan habere göre teknik patron Fatih Terim'in, idmanlar başladığında oyuncularının 4 Premier Lig kulübünün yaptığı gibi sporcular için özel olarak tasarlanmış N95 maskeleri kullanmasını istediği bildirildi.
Sarı-kırmızılı takım 12 Mayıs'ta 5'erli gruplar halinde Florya'da çalışmalara başlayacak. Bu idmanda Fatih Terim takımın başında yer almayacak. 15 Mart'ta oynanan Beşiktaş maçının ardından evlerine kapanan sarı-kırmızılılar bireysel idmanlarla formlarını korumaya çalışıyorlardı.
- 04.05.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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