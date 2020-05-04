Fatih Terim oyuncuları için özel maske istedi!

Galatasaray'da bir süre önce gördüğü corona virüsü tedavisinin ardından sağlığına kavuşan teknik direktör Fatih Terim'in, futbolcular için özel bir talepte bulunduğu ortaya çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre teknik patron Fatih Terim'in, idmanlar başladığında oyuncularının 4 Premier Lig kulübünün yaptığı gibi sporcular için özel olarak tasarlanmış N95 maskeleri kullanmasını istediği bildirildi.

Sarı-kırmızılı takım 12 Mayıs'ta 5'erli gruplar halinde Florya'da çalışmalara başlayacak. Bu idmanda Fatih Terim takımın başında yer almayacak. 15 Mart'ta oynanan Beşiktaş maçının ardından evlerine kapanan sarı-kırmızılılar bireysel idmanlarla formlarını korumaya çalışıyorlardı.