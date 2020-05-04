Galatasaray'da Falcao tehlikesi! Oynatmak imkansız

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılar transferdeki hedeflerini belirlerken Radamel Falcao tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Öyle ki her şey ters giderse Kolombiyalı golcüyü oynatmak hayal olacak.
4 Mayıs 2020 Pazartesi 06:36
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Yaz transfer sezonu çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da Radamel Falcao tehlikesi kapıya dayandı.
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SüperLig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de yer alarak elde edilen gelirlerle mali tablosunu düzelten Galatasaray bu kez ciddi bir tehlike ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar corona virüsü nedeniyle mali tabloyu düzeltmek adına futbolcularından maaş indirim talebinde bulunmuştu.
Futbolcularından şu ana kadar net bir cevap alamayan sarı-kırmızılıları endişendiren asıl konu 250 milyon TL'nin üzerindeki gelirin uçup gitme ihtimali.
Takvim'in haberine göre, haziran ayında liglerin yeniden başlaması beklenirken, Galatasaray şampiyon olamaması durumunda ağır bir faturayla karşılaşacak.