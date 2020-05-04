Galatasaray'da Falcao tehlikesi! Oynatmak imkansız - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Galatasaray'da Falcao tehlikesi! Oynatmak imkansız

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılar transferdeki hedeflerini belirlerken Radamel Falcao tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Öyle ki her şey ters giderse Kolombiyalı golcüyü oynatmak hayal olacak.
4 Mayıs 2020 Pazartesi 06:36
Galatasaray'da Falcao tehlikesi! Oynatmak imkansız

Yaz transfer sezonu çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray'da Radamel Falcao tehlikesi kapıya dayandı.

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Galatasaray'da Falcao tehlikesi! Oynatmak imkansız

Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de yer alarak elde edilen gelirlerle mali tablosunu düzelten Galatasaray bu kez ciddi bir tehlike ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray'da Falcao tehlikesi! Oynatmak imkansız

Sarı-kırmızılılar corona virüsü nedeniyle mali tabloyu düzeltmek adına futbolcularından maaş indirim talebinde bulunmuştu.

Galatasaray'da Falcao tehlikesi! Oynatmak imkansız

Futbolcularından şu ana kadar net bir cevap alamayan sarı-kırmızılıları endişendiren asıl konu 250 milyon TL'nin üzerindeki gelirin uçup gitme ihtimali.

Galatasaray'da Falcao tehlikesi! Oynatmak imkansız

Takvim'in haberine göre, haziran ayında liglerin yeniden başlaması beklenirken, Galatasaray şampiyon olamaması durumunda ağır bir faturayla karşılaşacak.

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