Kostas Mitroglou'na büyük şok! "Kulüp tarihinin en kötü transferi" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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'na büyük şok! "Kulüp tarihinin en kötü transferi"

Kostas Mitroglou'na büyük şok! "Kulüp tarihinin en kötü transferi"

'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Marsilya'da kiraladığı ancak performansından memnun kalmayarak 'a gönderdiği Yunan golcüsü , Fransız ekibinin en kötü transferi olarak gösterildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Geçen sezonun devre arası döneminde 'a kiralık olarak gelen Yunan golcü , beklentileri karşılayamadığı için yeniden ekibi 'a kiralanmıştı.

Bonservisi Fransız temsilcisi Olympique Marsilya'da bulunan tecrübeli oyuncu, kulüp tarihinin en kötü transferleri arasında gösterildi. Fransız basınından Le 10 Sport'ta yer alan haberde, 2017 yılının yaz transfer döneminde 'dan 15 milyon Euro karşılığında Marsilya'ya gelen Mitroglou'nun ne Fransız ekibinde, ne Galatasaray'da ne de PSV Eindhoven'da başarılı olabildiği vurgulandı.

Benfica'da çıktığı 88 maçta 55 gol atarak dikkatleri üzerine çeken golcü oyuncu, Marsilya'da ise 50 maçta yalnızca 16 kez ağları sarsabildi. Haberde, Yunan futbolcunun, ile yarışan Marsilya'nın seviyesine çıkamadığı ifade edildi. Ayrıca, "Galatasaray'a kiralanarak hava değişimi yaşaması istenen Mitroglou, sarı-kırmızılı takımı da ikna edemedi" denildi.

32 yaşındaki futbolcunun Marsilya'ya 15 milyon Euro'ya geldiği ve bir sonraki satıştan karının yüzde 15'inin Benfica'ya verileceği hatırlatılarak, Fransız ekibinin finansal açıdan da olmak üzere en kötü transferlerinden biri yorumu yapıldı.


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  1. 04.05.2020
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