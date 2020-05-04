Kostas Mitroglou'na büyük şok! "Kulüp tarihinin en kötü transferi"
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Marsilya'da kiraladığı ancak performansından memnun kalmayarak PSV Eindhoven'a gönderdiği Yunan golcüsü Kostas Mitroglou, Fransız ekibinin en kötü transferi olarak gösterildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Geçen sezonun devre arası transfer döneminde Galatasaray'a kiralık olarak gelen Yunan golcü Kostas Mitroglou, beklentileri karşılayamadığı için yeniden Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a kiralanmıştı.
Bonservisi Fransız temsilcisi Olympique Marsilya'da bulunan tecrübeli oyuncu, kulüp tarihinin en kötü transferleri arasında gösterildi. Fransız basınından Le 10 Sport'ta yer alan haberde, 2017 yılının yaz transfer döneminde Benfica'dan 15 milyon Euro karşılığında Marsilya'ya gelen Mitroglou'nun ne Fransız ekibinde, ne Galatasaray'da ne de PSV Eindhoven'da başarılı olabildiği vurgulandı.
Benfica'da çıktığı 88 maçta 55 gol atarak dikkatleri üzerine çeken golcü oyuncu, Marsilya'da ise 50 maçta yalnızca 16 kez ağları sarsabildi. Haberde, Yunan futbolcunun, PSG ile yarışan Marsilya'nın seviyesine çıkamadığı ifade edildi. Ayrıca, "Galatasaray'a kiralanarak hava değişimi yaşaması istenen Mitroglou, sarı-kırmızılı takımı da ikna edemedi" denildi.
32 yaşındaki futbolcunun Marsilya'ya 15 milyon Euro'ya geldiği ve bir sonraki satıştan karının yüzde 15'inin Benfica'ya verileceği hatırlatılarak, Fransız ekibinin finansal açıdan da olmak üzere en kötü transferlerinden biri yorumu yapıldı.
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kostas Mitroglou'na büyük şok! "Kulüp tarihinin en kötü transferi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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