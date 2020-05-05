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05 Mayıs 2020, Salı
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ertelendi

Divan Kurulu ertelendi

'da 'nun ertelendiği açıklandı.

'da 'nun ertelendiği açıklandı. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, 9 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle yapılması planlanan Divan Kurulu'nun 23 Mayıs'a ertelendiğini açıkladı.

  1. 5.5.2020
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