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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Başkan Cengiz’e zorunlu operasyon

Başkan Cengiz’e zorunlu operasyon

Genel sağlık durumu iyi, tedavisi sürüyor.

Halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle hastanede tedavi altına alınan Başkanı hakkında yeni açıklama yapıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, "Başkanımız Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiği takdirde zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.
  1. 6.5.2020
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