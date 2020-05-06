Falcao: Yedek aşçı oldum

Galatasaray'ın Kolombiyalı süper yıldızı Radamel Falcao, ESPN'e telekonferansla bağlanarak röportaj verdi. Kızları ve eşiyle birlikte eğlenerek vakit geçirdiğini aktaran 34'lük yıldız, "Çoğu insan gibi anı yaşıyoruz. Ailece eğleniyoruz. Evde ev işleri yapıyoruz. Özel bir zamandayız. Sık sık meyve suyu tüketiyoruz. Kızlarımla birbirimizi daha yakından tanıyoruz. Yemek pişirmeyi öğreniyorum. Ayrıca temizlik yapıyorum. Bu bir yaşam öğretisi" ifadelerini kullandı. Kendisine 'yedek aşçı' diyen Falcao, "Şu anda özel yemeklerde mutfağın bir parçasıyım. Pizza ya da hamburger yapıyorum. Daha özenli ve zor yemekler olduğunda elimi sürmüyorum" ifadelerini kullandı.

'İŞSİZ' OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORLAR

Eşi Lorelei Taron'un mutfakta hızlı ve yaratıcı olduğunu kaydeden Falcao, saçlarını kesmesi için ona bir şans verdiğini de söyledi. Falcao, "Saçlarımı çok güzel kesti. Gerçekten çok yetenekli" dedi. Evden çıkmadığı ve futbol oynamadığı için kızlarının düşüncelerini aktaran Falcao, "İşsiz olduğumu düşünüyorlar... Zaman zaman annelerinin rolünü alıyorum" diye konuştu. Türkçe'nin çok zor ve karmaşık olduğunu kaydeden Falcao, "Muslera'nın Türkçe'si beni çok etkiledi. Bir kelimeyi ancak yakalayabiliyorsunuz. İngilizce iletişim kuruyorum. Dışarıda fark edilmeden yürümek imkansız. Arjantin'de olduğu gibi burada da çok tutkulular. Ailecek çok mutluyuz" yorumunu yaptı.

TRANSFERİ KONUŞMADI

Falcao, maaşında indirime gidip gitmeyeceğini veya transferi olup olmayacağı hakkında konuşmadı. Kolombiyalı yıldızın, bu iki soruyu sormaması konusunda moderatörü önceden uyardığı ifade edildi.

GENÇLERE DERS VERDİ

Falcao, eski kulübü River Plate tarafından altyapıdaki futbolculara yaşadıklarını anlatması için arandı. Ole gazetesinin haberine göre; altyapıdaki 220 gence hitap edep Falcao, 15 yaşındayken geldiği kulüpte öğrendiklerini aktardı. Genç futbolcuların hayranlıkla takip ettiği Falcao'nun yaklaşık 2 saatlik bir konuşma yaptığı öğrenildi.