Falcao: Yedek aşçı oldum
Aslan’ın yıldızı ülke basınına, “Çoğu insan gibi anı yaşıyoruz. Ailece eğleniyoruz. Ev işleri yapıyorum. Yemek pişirmeyi öğrendim. Yedek aşçı oldum” diye konuştu
Galatasaray'ın Kolombiyalı süper yıldızı Radamel Falcao, ESPN'e telekonferansla bağlanarak röportaj verdi. Kızları ve eşiyle birlikte eğlenerek vakit geçirdiğini aktaran 34'lük yıldız, "Çoğu insan gibi anı yaşıyoruz. Ailece eğleniyoruz. Evde ev işleri yapıyoruz. Özel bir zamandayız. Sık sık meyve suyu tüketiyoruz. Kızlarımla birbirimizi daha yakından tanıyoruz. Yemek pişirmeyi öğreniyorum. Ayrıca temizlik yapıyorum. Bu bir yaşam öğretisi" ifadelerini kullandı. Kendisine 'yedek aşçı' diyen Falcao, "Şu anda özel yemeklerde mutfağın bir parçasıyım. Pizza ya da hamburger yapıyorum. Daha özenli ve zor yemekler olduğunda elimi sürmüyorum" ifadelerini kullandı.
'İŞSİZ' OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORLAR
Eşi Lorelei Taron'un mutfakta hızlı ve yaratıcı olduğunu kaydeden Falcao, saçlarını kesmesi için ona bir şans verdiğini de söyledi. Falcao, "Saçlarımı çok güzel kesti. Gerçekten çok yetenekli" dedi. Evden çıkmadığı ve futbol oynamadığı için kızlarının düşüncelerini aktaran Falcao, "İşsiz olduğumu düşünüyorlar... Zaman zaman annelerinin rolünü alıyorum" diye konuştu. Türkçe'nin çok zor ve karmaşık olduğunu kaydeden Falcao, "Muslera'nın Türkçe'si beni çok etkiledi. Bir kelimeyi ancak yakalayabiliyorsunuz. İngilizce iletişim kuruyorum. Dışarıda fark edilmeden yürümek imkansız. Arjantin'de olduğu gibi burada da çok tutkulular. Ailecek çok mutluyuz" yorumunu yaptı.
TRANSFERİ KONUŞMADI
Falcao, maaşında indirime gidip gitmeyeceğini veya transferi olup olmayacağı hakkında konuşmadı. Kolombiyalı yıldızın, bu iki soruyu sormaması konusunda moderatörü önceden uyardığı ifade edildi.
GENÇLERE DERS VERDİ
Falcao, eski kulübü River Plate tarafından altyapıdaki futbolculara yaşadıklarını anlatması için arandı. Ole gazetesinin haberine göre; altyapıdaki 220 gence hitap edep Falcao, 15 yaşındayken geldiği kulüpte öğrendiklerini aktardı. Genç futbolcuların hayranlıkla takip ettiği Falcao'nun yaklaşık 2 saatlik bir konuşma yaptığı öğrenildi.
- 6.5.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Falcao: Yedek aşçı oldum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.