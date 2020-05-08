Belhanda taraftarı Fenerbahçeli sandı
Galatasaraylı bir taraftar, sosyal medya üzerinden Belhanda'ya, "Seni sevmiyoruz, eve git, bizi rahat bırak" dedi. Faslı futbolcu ise kendisine mesaj atan taraftarı Fenerbahçeli sanarak imojilerle yanıt verdi. 30 yaşındaki oyuncu, "2 aydır evdeyim taşınmadım" derken, imojilerle ağlayan surat ifadesini kullandı ve "Size bir şey hatırlatacaktır" dedi. Bu imoji, 'Fener ağlama' sloganıyla özdeşleşiyor.
Galatasaraylı bir taraftar, sosyal medya üzerinden Belhanda'ya, "Seni sevmiyoruz, eve git, bizi rahat bırak" dedi. Faslı futbolcu ise kendisine mesaj atan taraftarı Fenerbahçeli sanarak imojilerle yanıt verdi. 30 yaşındaki oyuncu, "2 aydır evdeyim taşınmadım" derken, imojilerle ağlayan surat ifadesini kullandı ve "Size bir şey hatırlatacaktır" dedi. Bu imoji, 'Fener ağlama' sloganıyla özdeşleşiyor.
- 8.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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