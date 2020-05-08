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08 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Belhanda, taraftarı F.Bahçeli sandı

taraftarı Fenerbahçeli sandı

Belhanda taraftarı Fenerbahçeli sandı

Galatasaraylı bir taraftar, üzerinden 'ya, "Seni sevmiyoruz, eve git, bizi rahat bırak" dedi. Faslı futbolcu ise kendisine mesaj atan taraftarı Fenerbahçeli sanarak imojilerle yanıt verdi. 30 yaşındaki oyuncu, "2 aydır evdeyim taşınmadım" derken, imojilerle ağlayan surat ifadesini kullandı ve "Size bir şey hatırlatacaktır" dedi. Bu imoji, 'Fener ağlama' sloganıyla özdeşleşiyor.

Galatasaraylı bir taraftar, üzerinden 'ya, "Seni sevmiyoruz, eve git, bizi rahat bırak" dedi. Faslı futbolcu ise kendisine mesaj atan taraftarı Fenerbahçeli sanarak imojilerle yanıt verdi. 30 yaşındaki oyuncu, "2 aydır evdeyim taşınmadım" derken, imojilerle ağlayan surat ifadesini kullandı ve "Size bir şey hatırlatacaktır" dedi. Bu imoji, 'Fener ağlama' sloganıyla özdeşleşiyor.

  1. 8.5.2020
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