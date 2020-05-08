Belhanda taraftarı Fenerbahçeli sandı

Galatasaraylı bir taraftar, sosyal medya üzerinden Belhanda'ya, "Seni sevmiyoruz, eve git, bizi rahat bırak" dedi. Faslı futbolcu ise kendisine mesaj atan taraftarı Fenerbahçeli sanarak imojilerle yanıt verdi. 30 yaşındaki oyuncu, "2 aydır evdeyim taşınmadım" derken, imojilerle ağlayan surat ifadesini kullandı ve "Size bir şey hatırlatacaktır" dedi. Bu imoji, 'Fener ağlama' sloganıyla özdeşleşiyor.