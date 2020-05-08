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Trabzonspor ve Galatasaray'ın gündemindeki Josef de Souza'dan transfer açıklaması

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza'nın Trabzonspor ve Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu ortaya çıkmıştı. Brezilyalı futbolcunun Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli ile arasında maaş krizinin çıkmasının ardından transfer dedikoduları daha da artmış yıldız futbolcunun Süper Lig'e döneceği iddiları tekrar alevlenmişti. Konuyla ilgili Josef de Souza'dan açıklama geldi. İşte o sözler...

8 Mayıs 2020 Cuma 23:47 Güncelleme: 08.05.2020 23:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





