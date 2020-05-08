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Trabzonspor ve Galatasaray'ın gündemindeki Josef de Souza'dan transfer açıklaması
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza'nın Trabzonspor ve Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu ortaya çıkmıştı. Brezilyalı futbolcunun Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli ile arasında maaş krizinin çıkmasının ardından transfer dedikoduları daha da artmış yıldız futbolcunun Süper Lig'e döneceği iddiları tekrar alevlenmişti. Konuyla ilgili Josef de Souza'dan açıklama geldi. İşte o sözler...
8 Mayıs 2020 Cuma 23:47
Güncelleme: 08.05.2020 23:59
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Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada takımlar transfer çalışmalarına hız vermişti.
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Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor ve Galatasaray da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin planlarını yaparak transfer çalışmalarına erkenden start veren iki kulüptü...
Süper Lig'in devleri de Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli ile maaş sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza için devreye girmişti.
JOSEF'TEN TRANSFER AÇIKLAMASI GELDİ
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, Al-Ahli'den maaşını alamadığı ve ayrılacağı iddialarına son noktayı koydu.
Flamengo ile adı anılan Josef de Souza, "Menajerim, Arabistan'dan çok iyi maaş aldığımı Flamengo'ya iletti.