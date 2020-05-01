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01 Mayıs 2020, Cuma
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Kılınç'a eş baskısı!

Emre Kılınç'a eş baskısı!

gözde ismi Kılınç'a baskısı! 25 yaşındaki yıldız oyuncunun eşi , 'ın da gündeminde olan eşinin Fenerbahçe'ye gitmesini istiyor.

gözde ismi Kılınç'a baskısı! 25 yaşındaki yıldız oyuncunun eşi , 'ın da gündeminde olan eşinin Fenerbahçe'ye gitmesini istiyor. Emre'nin 'dan ayrılması durumunda sarı-lacivertli formayı giymesi konusunda baskı yapan Tuğba Kılınç, 'a gelmenin planlarını yapıyor.
  1. 1.5.2020
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