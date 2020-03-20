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20 Mart 2020, Cuma
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Udoh’a 14 gün karantina

Udoh’a 14 gün karantina

, korona virüsünün ilk çıktığı 'e gidip 14 gün karantinada kalacak. Vakaların durma noktasına gelmesiyle hayatın normale dönmeye başladığı Çin'de 'da + ligleri başlayacak.

, korona virüsünün ilk çıktığı 'e gidip 14 gün karantinada kalacak. Vakaların durma noktasına gelmesiyle hayatın normale dönmeye başladığı Çin'de 'da + ligleri başlayacak. Beijing Ducks takımında forma giyen Udoh'un da Çin'e gideceği ve Beijing'de 14 gün karantinada kalacağı belirtildi.

  1. 20.3.2020
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