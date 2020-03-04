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04 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe UEFA'dan Fenerbahçe paylaşımı! Volkan Demirel...

'dan paylaşımı! ...

UEFA'dan Fenerbahçe paylaşımı! Volkan Demirel...

'dan paylaşımı geldi. Sarı-lacivertli takım 12 sene önce bugün son 16 turu maçında İspanyol ekibi Sevilla'yı penaltı atışları sonucu mağlup etmiş ve çeyrek final vizesi almıştı. UEFA, 'in kullandığı ve 'in kurtardığı turu getiren penaltı atışını hesabından paylaştı.

, 'nin Sevilla zaferini unutmadı. Sarı-lacivertliler, 4 Mart 2008 tarihinde son 16 turu maçında Sevilla'yı seri penaltı atışları sonucu saf dışı bırakmıştı. Fenerbahçe'nin bu tarihi başarısı büyük yankı uyandırmıştı. UEFA resmi hesabı sosyal medyadan o günleri hatırlatan bir paylaşım yaptı.



  1. 04.03.2020
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