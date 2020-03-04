UEFA'dan Fenerbahçe paylaşımı! Volkan Demirel...
UEFA'dan Fenerbahçe paylaşımı geldi. Sarı-lacivertli takım 12 sene önce bugün Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında İspanyol ekibi Sevilla'yı penaltı atışları sonucu mağlup etmiş ve çeyrek final vizesi almıştı. UEFA, Dani Alves'in kullandığı ve Volkan Demirel'in kurtardığı turu getiren penaltı atışını sosyal medya hesabından paylaştı.
UEFA, Fenerbahçe'nin Sevilla zaferini unutmadı. Sarı-lacivertliler, 4 Mart 2008 tarihinde Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Sevilla'yı seri penaltı atışları sonucu saf dışı bırakmıştı. Fenerbahçe'nin bu tarihi başarısı büyük yankı uyandırmıştı. UEFA resmi hesabı sosyal medyadan o günleri hatırlatan bir paylaşım yaptı.
- 04.03.2020
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