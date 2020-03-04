UEFA'dan Fenerbahçe paylaşımı! Volkan Demirel...

UEFA, Fenerbahçe'nin Sevilla zaferini unutmadı. Sarı-lacivertliler, 4 Mart 2008 tarihinde Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Sevilla'yı seri penaltı atışları sonucu saf dışı bırakmıştı. Fenerbahçe'nin bu tarihi başarısı büyük yankı uyandırmıştı. UEFA resmi hesabı sosyal medyadan o günleri hatırlatan bir paylaşım yaptı.





