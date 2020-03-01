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01 Mart 2020, Pazar
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Çıkmak istedi

Çıkmak istedi

Kanarya’da maça sağ açıkta başlayan 65. dakikada kenara alınmak için iki kez işaret yaptı. Ancak 89’da yıldız oyuncuyu çıkardı.

Kanarya'da maça sağ açıkta başlayan , 35'te Vedat Muriç'e bu sezonki beşinci asistini yaptı. 24 yaşındaki 65. dakikada kenara alınmak için iki kez işaret yaptı. Ancak 89'da yıldız oyuncuyu çıkardı.
  1. 1.3.2020
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