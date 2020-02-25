Fenerbahçe'de şok gelişme! Burhan Karaçam Galatasaray derbisinde neredeydi? | Son dakika Fenerbahçe haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
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'de şok gelişme! derbisini bıraktı tavernaya gitti

Fenerbahçe'de şok gelişme! Galatasaray derbisini bıraktı tavernaya gitti

'de kazan kaynıyor... Kısa süre önce sarı lacivertli yönetimden ayrıldığı iddia edilen ve sonrasında resmi kaynaklardan bu bilgiyi yalanlayan Fenerbahçe'de yönetici 'ın, derbisinde Atina'da olduğu anlaşıldı.

Derbide 'a Kadıköy'de 3-1'lik skorla kaybederek hem rakibi karşısında sahasındaki 20 yıllık seriyi noktalayan hem de şampiyonluk için büyük yara alan 'de ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe daha önce hakkında istifa ettiği söylentileri çıkan yönetici 'ın sarı kırmızılılarla oynanan derbinin öncesinde Atina'da Anna Vissi konserine gittiği öne sürüldü.

Hürriyet'in haberine göre Burhan Karaçam'ın, cuma ve cumartesi günleri bir tavernada sahne alan ünlü şarkıcının konserini dinledikten sonra karşılaşmanın oynandığı günün akşam saatlerinde İstanbul'a döndüğü ifade edildi.

  1. 25.02.2020
  2. Güncelleme: 25.02.2020 09:50
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