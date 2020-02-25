Fenerbahçe'de şok gelişme! Galatasaray derbisini bıraktı tavernaya gitti
Fenerbahçe'de kazan kaynıyor... Kısa süre önce sarı lacivertli yönetimden ayrıldığı iddia edilen ve sonrasında resmi kaynaklardan bu bilgiyi yalanlayan Fenerbahçe'de yönetici Burhan Karaçam'ın, Galatasaray derbisinde Atina'da olduğu anlaşıldı.
Derbide Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1'lik skorla kaybederek hem rakibi karşısında sahasındaki 20 yıllık seriyi noktalayan hem de şampiyonluk için büyük yara alan Fenerbahçe'de ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe daha önce hakkında istifa ettiği söylentileri çıkan yönetici Burhan Karaçam'ın sarı kırmızılılarla oynanan derbinin öncesinde Atina'da Anna Vissi konserine gittiği öne sürüldü.
Hürriyet'in haberine göre Burhan Karaçam'ın, cuma ve cumartesi günleri bir tavernada sahne alan ünlü şarkıcının konserini dinledikten sonra karşılaşmanın oynandığı günün akşam saatlerinde İstanbul'a döndüğü ifade edildi.
- 25.02.2020
- Güncelleme: 25.02.2020 09:50
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Fenerbahçe'de şok gelişme! Galatasaray derbisini bıraktı tavernaya gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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