Yanal'dan vur emri!

Fenerbahçe'nin hocası Ersun Yanal, öğrencilerine "Kaleyi gördüğünüz an şut atmakta hiç tereddüt etmeyin" dedi. Yanal, hücum oyuncularının G.Saray'ın güçlü stoperleriyle boğuşup fazla yorulmamaları için ceza alanı çevresinden şutlarla gol aramalarını istiyor.

"KAZANMAYA MECBURUZ"

Sarı-lacivertli futbolcular kendi aralarında yaptıkları toplantıda "Bu maç çok farklı. Kazanmaya mecburuz. Galatasaray'ı yenersek önümüzde yeni bir sayfa açılır" görüşünde birleşti.