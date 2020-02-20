Yanal'dan vur emri!
Fenerbahçe'nin hocası Ersun Yanal, öğrencilerine "Kaleyi gördüğünüz an şut atmakta hiç tereddüt etmeyin" dedi.
Fenerbahçe'nin hocası Ersun Yanal, öğrencilerine "Kaleyi gördüğünüz an şut atmakta hiç tereddüt etmeyin" dedi. Yanal, hücum oyuncularının G.Saray'ın güçlü stoperleriyle boğuşup fazla yorulmamaları için ceza alanı çevresinden şutlarla gol aramalarını istiyor.
"KAZANMAYA MECBURUZ"
Sarı-lacivertli futbolcular kendi aralarında yaptıkları toplantıda "Bu maç çok farklı. Kazanmaya mecburuz. Galatasaray'ı yenersek önümüzde yeni bir sayfa açılır" görüşünde birleşti.
- 20.2.2020
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Toplam 2
Yorum
OSMAN DEMEDİ DEMEYİN HALİL FENER İ YAKACAK.
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Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil"
Toplam 2
Yorum
HİÇ YAKIŞMADI ÇOK ÜZÜNTÜ VERİCİ BİZ GS LILAR İÇİN. SİMDİKİ BAŞKANIMIZ SN CENGİZ İ SEVİYORUZ AMMA EFSANE BAŞKANI DA SEVİYORUZ.. YAKIŞMADI GS LILARA
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Faruk Süren'den Mustafa Cengiz'e olay sözler! "Eli sıkılacak adam değil"
Toplam 2
Yorum
ayıp Galatasaray terbiyesi görgüsü nerede kaldı? Yaşına yakışıyormu sayın başkan?
Yanal'dan vur emri! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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