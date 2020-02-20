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20 Şubat 2020, Perşembe
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Yanal'dan vur emri!

Yanal'dan vur emri!

'nin hocası , öğrencilerine "Kaleyi gördüğünüz an şut atmakta hiç tereddüt etmeyin" dedi.

'nin hocası , öğrencilerine "Kaleyi gördüğünüz an şut atmakta hiç tereddüt etmeyin" dedi. Yanal, hücum oyuncularının G.Saray'ın güçlü stoperleriyle boğuşup fazla yorulmamaları için ceza alanı çevresinden şutlarla gol aramalarını istiyor.

"KAZANMAYA MECBURUZ"
Sarı-lacivertli futbolcular kendi aralarında yaptıkları toplantıda "Bu maç çok farklı. Kazanmaya mecburuz. 'ı yenersek önümüzde yeni bir sayfa açılır" görüşünde birleşti.

  1. 20.2.2020
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