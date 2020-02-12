Hasan Ali 68 gün sonra
F.Bahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelesinde sahasında konuk ettiği Kırklarelispor maçında Hasan Ali Kaldırım, 68 gün sonra karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.
F.Bahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelesinde sahasında konuk ettiği Kırklarelispor maçında Hasan Ali Kaldırım, 68 gün sonra karşılaşmanın kadrosunda yer aldı. Son olarak 6 Aralık 2019 tarihinde oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyen tecrübeli savunmacı, dün yedek soyunsa da 2. yarıda oyuna girdi.
- 12.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
Hasan Ali 68 gün sonra haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.