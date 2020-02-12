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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Hasan Ali 68 gün sonra

Hasan Ali 68 gün sonra

F.Bahçe'nin  Çeyrek Final rövanş mücadelesinde sahasında konuk ettiği Kırklarelispor maçında , 68 gün sonra karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.

F.Bahçe'nin Çeyrek Final rövanş mücadelesinde sahasında konuk ettiği Kırklarelispor maçında , 68 gün sonra karşılaşmanın kadrosunda yer aldı. Son olarak 6 Aralık 2019 tarihinde oynanan maçında forma giyen tecrübeli savunmacı, dün yedek soyunsa da 2. yarıda oyuna girdi.

  1. 12.2.2020
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