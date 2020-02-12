Hasan Ali 68 gün sonra

F.Bahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelesinde sahasında konuk ettiği Kırklarelispor maçında Hasan Ali Kaldırım, 68 gün sonra karşılaşmanın kadrosunda yer aldı. Son olarak 6 Aralık 2019 tarihinde oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyen tecrübeli savunmacı, dün yedek soyunsa da 2. yarıda oyuna girdi.