Kruse 4'te 4 yaptı
Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki başarılı ismi Max Kruse, gollerine devam ediyor.
Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki başarılı ismi Max Kruse, gollerine devam ediyor. 53. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Alman futbolcu, 2. yarıda oynanan 4 maçta da 4 gol atmış oldu. Kruse 16 maçta 6 gol, 5 asistlik performansa ulaştı.
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