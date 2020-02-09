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09 Şubat 2020, Pazar
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Kruse 4'te 4 yaptı

Kruse 4'te 4 yaptı

'nin ikinci yarıdaki başarılı ismi , gollerine devam ediyor.

'nin ikinci yarıdaki başarılı ismi , gollerine devam ediyor. 53. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Alman futbolcu, 2. yarıda oynanan 4 maçta da 4 gol atmış oldu. Kruse 16 maçta 6 gol, 5 asistlik performansa ulaştı.

  1. 9.2.2020
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