Kruse 4'te 4 yaptı

Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki başarılı ismi Max Kruse, gollerine devam ediyor. 53. dakikada kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Alman futbolcu, 2. yarıda oynanan 4 maçta da 4 gol atmış oldu. Kruse 16 maçta 6 gol, 5 asistlik performansa ulaştı.