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09 Şubat 2020, Pazar
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Alanya engeli

Alanya engeli

Zirveye oynayan takımlara çelme takan Alanya, F.Bahçe’yi toplam 5 puandan etti

Sezonun flaş ekiplerinden , 'yi bu sezon ikinci kez durdurdu. İlk yarıda kendi sahasında sarılacivertlileri 3-1 yenen ekibi, dün de 'den 1 puan çıkarmayı başardı. Alanyaspor ayrıca bu sezon zirveye oynayan takımların çoğuna çelme taktı. ile sezonun ilk yarısında 1-1 kalan Alanyaspor, yine 'den de 1 puanı almıştı. Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe karşılaşmalarından 5 puan çıkarırken, ve 'a 1-0, 'a ise 2-0 yenilmişti. Bu arada dünkü beraberlikle birlikte Alanyaspor'un galibiyet serisi son buldu. ekibibi; sırasıyla , , , ve Malatyasor'u mağlup etmişti. Hafta içinde de 'nda Galatasaray'ı 2-0 yenip yarı

CISSE YİNE KAÇIRDI

Alanya'nın golünü penaltıdan atan Cisse, bu alanda sınıfta kaldı. Goldeki ilk atışı kaçıran Cisse, tekrarlanan vuruştan ağları sarstı. İkinci yarıda kazanılan penaltıyı da direğe nişanlayıp kaçırdı. Alanyasporlu futbolcu kullandığı son 7 penaltının sadece 2'sini atabildi.final için büyük avantaj yakalamıştı.

  1. 9.2.2020
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