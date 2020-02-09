Alanya engeli
Zirveye oynayan takımlara çelme takan Alanya, F.Bahçe’yi toplam 5 puandan etti
Sezonun flaş ekiplerinden Alanyaspor, Fenerbahçe'yi bu sezon ikinci kez durdurdu. İlk yarıda kendi sahasında sarılacivertlileri 3-1 yenen Akdeniz ekibi, dün de Kadıköy'den 1 puan çıkarmayı başardı. Alanyaspor ayrıca bu sezon zirveye oynayan takımların çoğuna çelme taktı. Sivasspor ile sezonun ilk yarısında 1-1 kalan Alanyaspor, yine Başakşehir'den de 1 puanı almıştı. Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe karşılaşmalarından 5 puan çıkarırken, Trabzonspor ve Galatasaray'a 1-0, Beşiktaş'a ise 2-0 yenilmişti. Bu arada dünkü beraberlikle birlikte Alanyaspor'un galibiyet serisi son buldu. Antalya ekibibi; sırasıyla Denizli, Konya, Kayseri, Kasımpaşa ve Malatyasor'u mağlup etmişti. Hafta içinde de Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı 2-0 yenip yarı
CISSE YİNE KAÇIRDI
Alanya'nın golünü penaltıdan atan Cisse, bu alanda sınıfta kaldı. Goldeki ilk atışı kaçıran Cisse, tekrarlanan vuruştan ağları sarstı. İkinci yarıda kazanılan penaltıyı da direğe nişanlayıp kaçırdı. Alanyasporlu futbolcu kullandığı son 7 penaltının sadece 2'sini atabildi.final için büyük avantaj yakalamıştı.
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