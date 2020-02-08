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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Falette transferi sayesinde gerçekleşmiş! İşte yaşananlar...

Falette transferi Sadık Çiftpınar sayesinde gerçekleşmiş! İşte yaşananlar...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı , divan kurulunda açıklamalarda bulundu. Koç yaptığı açıklamada "Falette transferi sayesinde gerçekleşti" derken, Başkan 'a da teşekkür etti. İşte Ali Koç'un yaptığı açıklamalardan bazı başlıklar...

"CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNMAK İSTİYORUM"

"Ekim ayında Cumhurbaşkanımızı ağırladığımızı söylemiştik. Kendisinin buraya, bu salona, camiamıza, kulübümüze yapmış olduğu teşriflerinden dolayı duyduğumuz memnuniyeti bir kez daha paylaşıyor, kendisine sizler ve tüm camiamız adına şükranlarımızı sunmak istiyorum. Fenerbahçeliliğini 'Gönül ferman dinlemiyor' sözleriyle anlatan Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kürsüde yaptığı konuşma, camiamız için son derece anlamlı ve gurur vericiydi. Camiamıza yönelik ortaya koyduğu samimi ve yakın tavırlar ile gönül bağını içtenlikle ifade etmesi, tüm camiamız tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Biliyorsunuz kendileri liderliğinde genel olarak Türk sporu ve tarafsız şekilde tüm kulüplerin istifade ettiği önemli adımlar atılmıştır. Kısacası kendisi spora yakındır, yakınen ilgilenmektedir ve büyük yatırım ve teşvikler de bu dönemde söz konusudur."

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI OLARAK GÖRÜLÜYORUZ"

"Futbol takımımız, 'ın önderliğinde sorumluluklarının farkında. Taraflı tarafsız herkesin gözünde en iyi futbolu oynayan, şampiyonluğun en büyük adayı olarak görülüyoruz. Taraftarımızın desteğiyle şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Taraftarımızın sahiplenmesi bize güç veriyor. Hocamıza, teknik kadromuza, takımımıza taraftarımıza ve ilahi adalete sonuna kadar güvceniyoruz, şampiyon olmak için de her şeyi yapacağız. Göreve geldiğimizden beri gerginlikten ve kaostan uzak durmaya çalıştık. Her maça final havasıyla çıkıyoruz. FK maçında kart görmemesi gereken Muriç'i niyet okuyarak 'ya sevk ettiler."

"FALETTE TRANSFERİ SADIK SAYESİNDE GERÇEKLEŞTİ"

" maaşından 300-400 bin TL fedakarlık yaptı. Bunun sayesinde Falette'in lisansını çıkardık. Sadık'a teşekkür ederiz."

  1. 08.02.2020
  2. Güncelleme: 08.02.2020 13:42
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