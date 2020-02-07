Kırklareli’ye teşekkür
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kırklarelispor'a konuk olan Fenerbahçe, açıklama yaptı. Kulüp, şu ifadeleri kullandı: "Başta Kırklarelispor Başkanı Volkan Can ve yönetimine, bizleri evimizdeymişiz hissini veren Kırklareli halkına şükranlarımızı sunarız. Kendilerine yakışır şekilde bizi karşılayan ve uğurlayan kardeş takım Kırklarelispor'a ve Kırklarelililere teşekkürü borç biliriz."
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kırklarelispor'a konuk olan Fenerbahçe, açıklama yaptı. Kulüp, şu ifadeleri kullandı: "Başta Kırklarelispor Başkanı Volkan Can ve yönetimine, bizleri evimizdeymişiz hissini veren Kırklareli halkına şükranlarımızı sunarız. Kendilerine yakışır şekilde bizi karşılayan ve uğurlayan kardeş takım Kırklarelispor'a ve Kırklarelililere teşekkürü borç biliriz."
O TARAFTARLARA BİLET ÜCRETSİZ
Kırklareli taraftarları, F.Bahçe ile oynanan kupa maçına biletleri olmasına rağmen girememişti. Konuyla ilgili açıklama yapan başkan Volkan Can, "O taraftarlara, ellerindeki biletleri ibraz etmeleri halinde rövanş biletini bedava vereceğiz" dedi.
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