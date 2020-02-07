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07 Şubat 2020, Cuma
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Kırklareli’ye teşekkür

Kırklareli’ye teşekkür

ilk maçında Kırklarelispor'a konuk olan , açıklama yaptı. Kulüp, şu ifadeleri kullandı: " Başkanı ve yönetimine, bizleri evimizdeymişiz hissini veren Kırklareli halkına şükranlarımızı sunarız. Kendilerine yakışır şekilde bizi karşılayan ve uğurlayan kardeş takım Kırklarelispor'a ve Kırklarelililere teşekkürü biliriz."

Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında Kırklarelispor'a konuk olan , açıklama yaptı. Kulüp, şu ifadeleri kullandı: " Başkanı ve yönetimine, bizleri evimizdeymişiz hissini veren Kırklareli halkına şükranlarımızı sunarız. Kendilerine yakışır şekilde bizi karşılayan ve uğurlayan kardeş takım Kırklarelispor'a ve Kırklarelililere teşekkürü biliriz."

O TARAFTARLARA BİLET ÜCRETSİZ
Kırklareli taraftarları, F.Bahçe ile oynanan kupa maçına biletleri olmasına rağmen girememişti. Konuyla ilgili açıklama yapan başkan Volkan Can, "O taraftarlara, ellerindeki biletleri ibraz etmeleri halinde rövanş biletini bedava vereceğiz" dedi.

  1. 7.2.2020
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