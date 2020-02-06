Futbolda Şike Davası'nda Aziz Yıldırım ve diğer sanıkların beraatleri kesinleşti - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Şubat 2020, Perşembe
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Futbolda Şike Davası'nda ve diğer sanıkların beraatleri kesinleşti

Futbolda Şike Davası'nda Aziz Yıldırım ve diğer sanıkların beraatleri kesinleşti

Futbolda Şike Davası'nda Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı ve diğer sanıkların örgüt kurma suçundan beraatleri kesinleşti.

13'üncü dosyayı incelemesinin ardından, Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin bozma kararına uygun olarak, bazı sanıklar ve suç tipleri bakımından verilen önceki beraat kararını kesinleştirdi. Bu kapsamda, örgüt suçundan ceza alan, aralarında 'ın da bulundugu sanıklar hakkında örgüt sebebiyle verilen beraat kararları kesinleşmiş oldu.

Bu yargılamaya konu soruşturmada toplanan delillerin örgüt kapsamında toplandığı değerlendirildiğinde, bunların delil niteliğinin olmadığı konusundaki tartışma son buldu.

Öte yandan ve Giresunspor tarafı için verilmiş olan beraat kararları da kesinleşmiş olduğundan dosyadaki sanık sayısı azalmış oldu.

  1. 06.02.2020
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