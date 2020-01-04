Aziz Yıldırım: Bozma kararı esası etkilemez

Yargıtay'ın 3 Temmuz davası ile verdiği usulen bozma kararının gerekçesi açıklandı. Kararın 'esası' etkilemeyeceği belirtildi. Aziz Yıldırım için verilen beraat kararı geçerliliğini koruyacak. Mahkemenin dosyada usul yönünden tespit ettiği eksikler giderildikten sonra kumpas davası sürecek.