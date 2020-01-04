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04 Ocak 2020, Cumartesi
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: Bozma kararı esası etkilemez

Aziz Yıldırım: Bozma kararı esası etkilemez

Yargıtay'ın 3 Temmuz davası ile verdiği usulen bozma kararının gerekçesi açıklandı. Kararın 'esası' etkilemeyeceği belirtildi. için verilen beraat kararı geçerliliğini koruyacak. Mahkemenin dosyada usul yönünden tespit ettiği eksikler giderildikten sonra kumpas davası sürecek.

Yargıtay'ın 3 Temmuz davası ile verdiği usulen bozma kararının gerekçesi açıklandı. Kararın 'esası' etkilemeyeceği belirtildi. için verilen beraat kararı geçerliliğini koruyacak. Mahkemenin dosyada usul yönünden tespit ettiği eksikler giderildikten sonra kumpas davası sürecek.

  1. 4.1.2020
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