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19 Ocak 2020, Pazar
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'de Altay kalesinde devleşti

Fenerbahçe'de Altay kalesinde devleşti

21 yaşındaki file bekçisi, yaptığı kritik kurtarışlarla 3 puanın gizli mimarı oldu. 21 yaşındaki file bekçisi yaptığı kritik kurtarışlarla forvetlerine geçit vermedi.

Maçın gizli kahramanı kaleci Altay Bayındır'dı... Bu sezon ligde 4. kez kalesini kapatan (İkisi 'e karşı 5-0 / 1-0) Altay, "İşimizi yapmaya çalıştık. İkinci yarının ilk maçında 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Yolumuza böyle devam edip sezon sonunda hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Çalıştıkça ve sahaya bunları yansıttıkça ay-yıldızlı formanın da yakın olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.


KNOOP FARKI!
Altay'a taraftarlardan da sosyal medyada övgü yağdı: # Altay devleşiyor #Allah Altay'a sabır versin, bizim savunma evlere şenlik # Marco Knoop hakkında erken konuşmak gibi olmasın ama bugün sahada bambaşka bir Altay Bayındır izledik.

  1. 19.1.2020
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