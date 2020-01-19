Fenerbahçe'de Altay kalesinde devleşti

Maçın gizli kahramanı kaleci Altay Bayındır'dı... Bu sezon ligde 4. kez kalesini kapatan (İkisi Gaziantep'e karşı 5-0 / 1-0) Altay, "İşimizi yapmaya çalıştık. İkinci yarının ilk maçında 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Yolumuza böyle devam edip sezon sonunda hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Çalıştıkça ve sahaya bunları yansıttıkça ay-yıldızlı formanın da yakın olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



KNOOP FARKI!

Altay'a taraftarlardan da sosyal medyada övgü yağdı: # Altay devleşiyor #Allah Altay'a sabır versin, bizim savunma evlere şenlik # Marco Knoop hakkında erken konuşmak gibi olmasın ama bugün sahada bambaşka bir Altay Bayındır izledik.