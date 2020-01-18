Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in kırmızı kartı olay oldu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Ocak 2020, Cumartesi
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'de 'in kırmızı kartı olay oldu!

Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in kırmızı kartı olay oldu!

'in 18. haftasında deplasmanda FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler müsabakadan 2-0 galip ayrılarak çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Max Kruse ve kaydetti. Sarı-lacivertli takımın Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in 90+5. dakikada ikinci sarı karttan görmesi ve cezasını 'nda çekecek olması büyük yankı uyandırdı.

'nin FK ile karşı karşıya geldiği maça 'in kırmızı kartı damga vurdu. Sarı-lacivertli takımda maç öncesinde 3 sarı kartı bulunan Kosovalı golcü ceza sınırında bulunuyordu. Karşılaşmanın 79. dakikasında yaptığı faul nedeniyle gören Vedat Muriç toplamda 4. sarı kartını görmüş ve önümüzdeki hafta 'de oynanacak olan maçında cezalı duruma düşmüştü. Mücadelenin son anlarına 2-0 önde giren Fenerbahçe'de Vedat Muriç 90+5. dakikada düdükten sonra topa vurduğu için ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. görmesi sebebiyle cezasını kupada çekecek olan 25 yaşındaki futbolcu kurallara göre Medipol Başakşehir maçında sahadaki yerini alacak.

KURALLAR NE DİYOR?

'nun belirlediği oyun kurallarına göre, ligde 4 sarı kart görüp cezalı duruma düşen herhangi bir futbolcu hafta içinde maçı olması durumunda cezasını kupada değil, bir dahaki maçında çekiyor. Ancak söz konusu futbolcu aynı maç içinde çift sarı karttan kırmızı kart görmesi durumunda cezasını hafta içindeki kupa maçında çekip bir dahaki Süper Lig maçında forma giyebiliyor.

Fenerbahçe'de Vedat Muriç, Gaziantep FK maçında 79. dakikada genel toplamda 4. sarı kartını görmüş ve bir dahaki Süper Lig maçı olan Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşmüştü.

90+5. dakikada düdükten sonra topa vuran Kosovalı golcü, ikinci sarı karttan kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı ve kurallara göre cezasını hafta içindeki Türkiye Kupası maçı olan Kayserispor maçında çekecek.

Vedat Muriç'in Medipol Başakşehir maçında sahada olmak için bilinçli olarak ikinci sarı kartı gördüğü iddiaları gündeme oturdu.

Peki 'nin Disiplin Talimatnamesi bu olay için ne diyor?

BİLİNÇLİ KART GÖRMENİN CEZASI 2 MAÇ!
TFF'nin 'sinin 37. maddesine göre, müteakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı veya kırmızı kart gören futbolculara 2 müsabakadan men cezası verilir.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA BENZERİ YAŞANDI!
Medipol Başakşehir'in Yeni Malatyaspor'u 4-1'le geçtiği maçta da Vedat Muriç'in olayına benzer bir pozisyon yaşanmıştı. Genel toplamda 3 sarı kartı bulunan golcü futbolcu Demba Ba, karşılaşmanın 60. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Maçı tek sarı kartla bitiren Senegalli futbolcu, cezasını hafta içindeki kupa maçında değil, Süper Lig'deki Fenerbahçe maçında çekecek.

OKAN BURUK: ETİK DAVRANIYORUZ
Bu durumun bir benzeri de aynı gün oynanan Başakşehir ile Teni Malatyaspor mücadelesinde yaşandı. Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, gördüğü sarı kartla Fenerbahçe maçı öncesi 'nın cezalı duruma düşmesiyle ile ilgili bir gazetecinin 'Demba Ba gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ama sahada kalarak kırmızı kart görüp Türkiye Kupası'nda da cezasını çekme durumu vardı. Bunu yapmadınız ve nasıl yorumluyorsunuz?' sorusunu, "Birincisi etik olmak. Etik davranıyoruz. Bilerek kırmızı kart görmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Hiç başvurmadım. Oyuncu değişikliği yapacaktım. Demba Ba'yı 45'te mi çıkarayım ya da 10-15 dakika daha mı oynasın diye düşündüm. Daha sonra sakatlandı, 'ı çağırmıştık. O anda sarı kart gördüğü pozisyon ortaya çıktı. Böyle bir şey yaşadık. Hayırlısı olsun. Bir yerde de cezalı duruma düşecekti. Bu Fenerbahçe maçı oldu. Diğer arkadaşlar Fenerbahçe maçında en iyisini yapacaktır" şeklinde yanıtlamıştı.

BAŞAKŞEHİR'DEN İMALI PAYLAŞIM
Süper Lig'in 19. haftasında Kadıköy'de deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Medipol Başakşehir'in bu kurala göre herhangi bir başvuruda bulunup bulunmayacağı merak konusu haline gelmişken sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım geldi.

  1. 18.01.2020
  2. Güncelleme: 18.01.2020 23:15
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