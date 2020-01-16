Fenerbahçe'den Euroleague'e flaş başvuru! Obradovic açıkladı

Fenerbahçe Beko'nun 3 maçlık galibiyet serisi Barcelona maçıyla son buldu. Sarı-lacivertli takım mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta rakibine 80-74 mağlup oldu. Maçı kaybetmenin sadece kendi hataları olmadığını ve başka sebeplerin de olduğunu söyleyen Fenerbahçe teknik direktörü Obradovic, ''Maçı kaybetmemizle ilgili bizim hatalarımız dışında başka sebepler de olduğunu düşünüyorum. Ama bununla ilgili konuşmayacağım. Video hazırlayıp Euroleague ile görüşeceğiz, tek yol bu. Biz herkese saygı duyuyoruz ama aynı saygıyı biz de bekliyoruz. Bunun da doğru olduğunu düşünüyorum. Taraftarlara da yürekten teşekkür ediyorum. Bizim için ne kadar zorsa onlar için de zor olduğunu biliyorum. Bir ay öncesine göre daha iyiyiz, inanmaya devam etmek için nedenlerimiz var.'' ifadelerini kullandı.