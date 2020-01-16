Fenerbahçe'den Euroleague'e flaş başvuru! Obradovic açıkladı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
16 Ocak 2020, Perşembe
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'den Euroleague'e flaş başvuru! Obradovic açıkladı

Fenerbahçe'den Euroleague'e flaş başvuru! Obradovic açıkladı

Beko, Euroleague 20. hafta maçında sahasında 'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler müsabakadan 80-74 mağlup ayrılarak 20. maçında 12. mağlubiyetini aldı. Maç sonunda Fenerbahçe'de hakem kararlarından yakınırken, önemli açıklamalarda bulundu.

Beko'nun 3 maçlık galibiyet serisi maçıyla son buldu. Sarı-lacivertli takım mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta rakibine 80-74 mağlup oldu. Maçı kaybetmenin sadece kendi hataları olmadığını ve başka sebeplerin de olduğunu söyleyen Fenerbahçe teknik direktörü Obradovic, ''Maçı kaybetmemizle ilgili bizim hatalarımız dışında başka sebepler de olduğunu düşünüyorum. Ama bununla ilgili konuşmayacağım. Video hazırlayıp Euroleague ile görüşeceğiz, tek yol bu. Biz herkese saygı duyuyoruz ama aynı saygıyı biz de bekliyoruz. Bunun da doğru olduğunu düşünüyorum. Taraftarlara da yürekten teşekkür ediyorum. Bizim için ne kadar zorsa onlar için de zor olduğunu biliyorum. Bir ay öncesine göre daha iyiyiz, inanmaya devam etmek için nedenlerimiz var.'' ifadelerini kullandı.

  1. 16.01.2020
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