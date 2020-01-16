Fenerbahçe'den Euroleague'e flaş başvuru! Obradovic açıkladı
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague 20. hafta maçında sahasında Barcelona'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler müsabakadan 80-74 mağlup ayrılarak 20. maçında 12. mağlubiyetini aldı. Maç sonunda Fenerbahçe'de teknik direktör Zeljko Obradovic hakem kararlarından yakınırken, önemli açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Beko'nun 3 maçlık galibiyet serisi Barcelona maçıyla son buldu. Sarı-lacivertli takım mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta rakibine 80-74 mağlup oldu. Maçı kaybetmenin sadece kendi hataları olmadığını ve başka sebeplerin de olduğunu söyleyen Fenerbahçe teknik direktörü Obradovic, ''Maçı kaybetmemizle ilgili bizim hatalarımız dışında başka sebepler de olduğunu düşünüyorum. Ama bununla ilgili konuşmayacağım. Video hazırlayıp Euroleague ile görüşeceğiz, tek yol bu. Biz herkese saygı duyuyoruz ama aynı saygıyı biz de bekliyoruz. Bunun da doğru olduğunu düşünüyorum. Taraftarlara da yürekten teşekkür ediyorum. Bizim için ne kadar zorsa onlar için de zor olduğunu biliyorum. Bir ay öncesine göre daha iyiyiz, inanmaya devam etmek için nedenlerimiz var.'' ifadelerini kullandı.
- 16.01.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Fenerbahçe'den Euroleague'e flaş başvuru! Obradovic açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.