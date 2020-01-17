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17 Ocak 2020, Cuma
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All-Star kapalı gişe

All-Star kapalı gişe

Pazar günü 'nda yapılacak 2020'nin biletleri tükendi. 14.00'te başlayacak organizasyon tüm detaylarıyla A Spor ekranlarında olacak.

19 Ocak Pazar günü 'nda yapılacak 2020'nin biletleri tükendi. 14.00'te başlayacak organizasyon tüm detaylarıyla A Spor ekranlarında olacak.
  1. 17.1.2020
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