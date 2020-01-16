Merakla beklenen ING All-Star şöleni A Spor'da!

Basketbolda ING All-Star 2020 etkinliklerinde mücadele edecek yıldızlar, antrenörler ve takımlar belli oldu.

19 Ocak Pazar günü saat 14.00 'da İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu 'nda düzenlenecek All-Star 2020, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

KAPTANLAR SHANE LARKİN VE NANDO DE COLO

ING All-Star 2020'de takım kaptanları Shane Larkin ve Nando De Colo, yayıncı kuruluşta katıldıkları programda kadrolarını belirledi. Buna göre ING All-Star 2020 maçında mücadele edecek takımlar şu şekilde oluştu:

KIRMIZI TAKIM (SHANE LARKIN): Sertaç Şanlı, Vasilije Micic (Anadolu Efes), Shaquielle McKissic (Beşiktaş Sompo Sigorta), Zachary Auguste, Yiğit Arslan (Galatasaray Doğa Sigorta), Archie Goodwin (Sigortam.net İTÜ Basketbol), Emanuel Terry (Teksüt Bandırma), Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Christopher Jones (Frutti Extra Bursaspor), Andrew Andrews (Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol), Berk Uğurlu'yu (TOFAŞ).

BEYAZ TAKIM (NANDO DE COLO): Derrick Williams, Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Amath M'Baye (Pınar Karşıyaka), Moustapha Fall (Türk Telekom), Jordan Crawford (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor), Şehmus Hazer (Teksüt Bandırma), Devin Willams (TOFAŞ), Robert Golden (Bahçeşehir Koleji), Elmedin Kikanovic (OGM Ormanspor), Andrew Crawford (Gaziantep Basketbol), Doğuş Özdemiroğlu'nu (Darüşşafaka Tekfen).

Organizasyonda Kırmızı Takım'ın antrenörlüğünü Anadolu Efes'i çalıştıran Ergin Ataman ; Beyaz Takım'ın antrenörlüğünü ise Karşıyaka ve milli takımın başantrenörü Ufuk Sarıca yapacak.





ALL-STAR'DA ÜÇ SAYI YARIŞMASINDA YER ALAN İSİMLER

ING All-Star 2020 organizasyonunun merakla beklenen etkinliklerinden Nesine.com 3 Sayı Yarışması'nda mücadele edecek isimler şunlar:

Alerik Freeman (Frutti Extra Bursaspor), Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes), Kyle Wiltjer (Türk Telekom), Matthew Lojeski (TOFAŞ), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko) ve Tyler Kalinoski (Teksüt Bandırma).

2020 ALL-STAR'DA SMAÇ YARIŞMASINA KATILAN YILDIZLAR

19 Ocak Pazar günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek ING All-Star 2020'de, ING Smaç Yarışması'nda şu isimler yer alacak:

Emanuel Terry (Teksüt Bandırma), Derrick Williams (Fenerbahçe Beko), Nicholes Johnson (Türk Telekom), Onuralp Bitim (Pınar Karşıyaka).



19 OCAK PAZAR 14.00'DA A SPOR'DA!

ING All Star 2020 19 Ocak 2020 Pazar 14'ten itibaren canlı yayınla A Spor'da.