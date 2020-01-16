ING All-Star 2020'nin biletleri tükendi
19 Ocak Pazar günü, ING Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarını bir araya getirecek ING All-Star 2020 organizasyonunun biletleri tükendi.
ING Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarını bir araya getirecek ve A Spor'dan da canlı olarak yayınlanacak ING All-Star 2020 organizasyonunun biletleri tükendi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 19 Ocak Pazar günü saat 14.00'te başlayacak etkinliği Sinan Erdem Spor Salonu'nun tribünlerinde 15 bin sporsever takip edecek.
Basketbolseverler organizasyonda all-star maçının yanı sıra 3 sayı, smaç yarışmaları, Ben Fero konseri ve birçok etkinliği izleme fırsatı bulacak.
- 16.01.2020
- Güncelleme: 16.01.2020 12:30
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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