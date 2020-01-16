ING All-Star 2020'nin biletleri tükendi - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
16 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri ING All-Star 2020'nin biletleri tükendi

All-Star 2020'nin biletleri tükendi

ING All-Star 2020'nin biletleri tükendi

Pazar günü, Süper Ligi'nin yıldızlarını bir araya getirecek ING All-Star 2020 organizasyonunun biletleri tükendi.

Süper Ligi'nin yıldızlarını bir araya getirecek ve A Spor'dan da canlı olarak yayınlanacak ING All-Star 2020 organizasyonunun biletleri tükendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Pazar günü saat 14.00'te başlayacak etkinliği Sinan Erdem Spor Salonu'nun tribünlerinde 15 bin sporsever takip edecek.

Basketbolseverler organizasyonda all-star maçının yanı sıra 3 sayı, smaç yarışmaları, Ben Fero konseri ve birçok etkinliği izleme fırsatı bulacak.

  1. 16.01.2020
  2. Güncelleme: 16.01.2020 12:30
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ING All-Star 2020'nin biletleri tükendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN