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16 Ocak 2020, Perşembe
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Cimbom’a evinde şok!

Cimbom’a evinde şok!

ULEB turu G 'nun 2. haftasında , Litvanya ekibi 'a 16 sayı farkla 89-73 yenildi.

ULEB turu G 'nun 2. haftasında , Litvanya ekibi 'a 16 sayı farkla 89-73 yenildi. Rytas soyunma odasına 45-35 önde girerken, G.Saray'da sportmenlik dışı faulün ardından bir de teknik faul alan Webster, ihraç aldı. H Grubu'nda Tofaş, BC Andorra'yı deplasmanda 69-63 malup etti. E Grubu'ndaki temsilcimiz Darüşşfaka Tekfen ise 'da Virtus Bologna'dan fark yedi: 72-83.
  1. 16.1.2020
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