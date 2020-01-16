Cimbom’a evinde şok!
ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu G Grubu'nun 2. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, Litvanya ekibi Rytas'a 16 sayı farkla 89-73 yenildi.
ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu G Grubu'nun 2. haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, Litvanya ekibi Rytas'a 16 sayı farkla 89-73 yenildi. Rytas soyunma odasına 45-35 önde girerken, G.Saray'da sportmenlik dışı faulün ardından bir de teknik faul alan Webster, ihraç aldı. H Grubu'nda Tofaş, BC Andorra'yı deplasmanda 69-63 malup etti. E Grubu'ndaki temsilcimiz Darüşşfaka Tekfen ise İtalya'da Virtus Bologna'dan fark yedi: 72-83.
- 16.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Cimbom’a evinde şok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.