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16 Ocak 2020, Perşembe
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farklı: 80 - 52

Dişi Kanarya farklı: 80 - 52

FIBA 'nin 10. haftasında B Grubu'nda , deplasmanda Polonya ekibi 'yı 80-52 yendi.

FIBA 'nin 10. haftasında B Grubu'nda , deplasmanda Polonya ekibi 'yı 80-52 yendi. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, gruptaki sekizinci galibiyetini elde etti. A Grubu'nda mücadele eden Çukurova ise seyircisi önünde ağırladığı Çekya temsilcisi USK Prag'a farklı (109-50) mağlup oldu.

  1. 16.1.2020
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