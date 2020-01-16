Dişi Kanarya farklı: 80 - 52

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 10. haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Polonya ekibi Arka Gdynia'yı 80-52 yendi. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, gruptaki sekizinci galibiyetini elde etti. A Grubu'nda mücadele eden Çukurova ise seyircisi önünde ağırladığı Çekya temsilcisi USK Prag'a farklı (109-50) mağlup oldu.