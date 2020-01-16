Dişi Kanarya farklı: 80 - 52
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 10. haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Polonya ekibi Arka Gdynia'yı 80-52 yendi.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 10. haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Polonya ekibi Arka Gdynia'yı 80-52 yendi. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, gruptaki sekizinci galibiyetini elde etti. A Grubu'nda mücadele eden Çukurova ise seyircisi önünde ağırladığı Çekya temsilcisi USK Prag'a farklı (109-50) mağlup oldu.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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