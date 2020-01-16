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16 Ocak 2020, Perşembe
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galip: 78-72

Türk Telekom galip: 78-72

Türk , A Grubu'ndaki 11. maçında sahasında temsilcisi Manresa'yı 78-72 yendi.

Erkek Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki 11. maçında sahasında temsilcisi Manresa'yı 78-72 yendi. C Grubu'ndaki temsilcimiz G.Antep Basketbol ise sahasında temsilcisi VEF Riga'yı 86-79 mağlup etti.

  1. 16.1.2020
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