Türk Telekom galip: 78-72
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 11. maçında sahasında İspanya temsilcisi BAXI Manresa'yı 78-72 yendi.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 11. maçında sahasında İspanya temsilcisi BAXI Manresa'yı 78-72 yendi. C Grubu'ndaki temsilcimiz G.Antep Basketbol ise sahasında Letonya temsilcisi VEF Riga'yı 86-79 mağlup etti.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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