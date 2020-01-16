Fantastik bir takım olduk
Bu sezon Avrupa ve Türkiye'de fırtına gibi esen Anadolu Efes'te söz hocanın...
Bu sezon Avrupa ve Türkiye'de fırtına gibi esen Anadolu Efes'te söz hocanın... Son olarak THY Avrupa Ligi'nde Milan'ı 88-68 mağlup eden takımına övgüler yağdıran Ergin Ataman, "İtalyanlar karşısında da fantastik bir basketbol oynayarak kazandık. Yalnızca oyuncularımız değil bize destek için salona gelen taraftarlar da fantastik bir atmosfer oluşturdu. Bu isteği ve başarıyı sezon sonuna kadar sürdürmeliyiz" dedi.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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