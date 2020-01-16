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16 Ocak 2020, Perşembe
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Fantastik bir takım olduk

Fantastik bir takım olduk

Bu sezon Avrupa ve 'de fırtına gibi esen 'te söz hocanın...

Bu sezon Avrupa ve 'de fırtına gibi esen 'te söz hocanın... Son olarak Avrupa Ligi'nde Milan'ı 88-68 mağlup eden takımına övgüler yağdıran , "İtalyanlar karşısında da fantastik bir basketbol oynayarak kazandık. Yalnızca oyuncularımız değil bize destek için salona gelen taraftarlar da fantastik bir atmosfer oluşturdu. Bu isteği ve başarıyı sezon sonuna kadar sürdürmeliyiz" dedi.

  1. 16.1.2020
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