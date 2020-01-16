Fantastik bir takım olduk

Bu sezon Avrupa ve Türkiye'de fırtına gibi esen Anadolu Efes'te söz hocanın... Son olarak THY Avrupa Ligi'nde Milan'ı 88-68 mağlup eden takımına övgüler yağdıran Ergin Ataman, "İtalyanlar karşısında da fantastik bir basketbol oynayarak kazandık. Yalnızca oyuncularımız değil bize destek için salona gelen taraftarlar da fantastik bir atmosfer oluşturdu. Bu isteği ve başarıyı sezon sonuna kadar sürdürmeliyiz" dedi.